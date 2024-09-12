В Московской области строится ЖК «Новая Алексеевская роща»

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
В городском округе Балашиха идёт строительство жилого комплекса «Новая Алексеевская роща», сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
На данный момент на объекте завершены все подготовительные работы: установлено ограждение строительной площадки, создан строительный городок и проведены работы по временному электроснабжению строительной площадки.
В корпусе № 1 завершён процесс разработки котлована, установки бетонной основы и гидроизоляции, а также монтажа башенного крана. В настоящее время завершается установка вертикальных конструкций цоколя и монтаж перекрытия цокольного этажа.
В корпусе № 2 окончены работы по установке перекрытия цокольного этажа и вертикальных конструкций первого этажа, а также установлен башенный кран.
В корпусе № 3 завершены предварительные работы, разработка котлована и установка бетонной основы. Сейчас ведутся работы по установке фундаментной плиты.
На территории жилого комплекса открыта плоскостная парковка на 500 машино-мест — первая очередь автостоянки, рассчитанная на 1000 автомобилей.
ЖК «Новая Алексеевская роща» расположен всего в 6 километрах от МКАД. Территория комплекса будет озеленена в соответствии с современными стандартами, а пространство будет разделено на зоны для различных видов времяпрепровождения: детских игровых площадок, спортивных площадок и зон для спокойного отдыха.
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Дайана Хусинова