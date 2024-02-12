Вирусолог Альтштейн раскрыл, опасен ли вирус «Аляскапокс» для россиян

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Вирус «Аляскапокс» не представляет опасности для россиян. Об этом «Радио 1» сообщил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН Анатолий Альтштейн.
Ранее Депздрав Аляски сообщил, что на полуострове Кенай был зафиксирован первый случай смерти от нового вируса «Аляскапокс». У мужчины был ослаблен иммунитет из-за рака, в связи с чем вирус легко проник в организм. Американец проживал в одиночестве, в лесной местности и часто контактировал с бездомной кошкой, которая ловила мелких грызунов. При этом тест на заражение вирусом, взятый у животного, показал отрицательный результат.
Альтштейн рассказал, что существует семейство поксвирусов. Некоторые из них могут привести к глобальным пандемиям. Например, в 1977 году с помощью вакцины была полностью уничтожена натуральная оспа, которая является самой опасной зафиксированной на данный момент разновидностью этого вируса. Однако лишь малая часть подвидов этого вируса способна разрастись к эпидемию.
Таким образом, сам по себе вирус достаточно безвредный. К тому же, как отметил собеседник «Радио 1», он с малой долей вероятности приведёт к эпидемии. Заболевание на данный момент было выявлено лишь на территории США.
Также вирусолог добавил, что вероятность завоза этого вируса на территорию России «чрезвычайно мала», поэтому паника по поводу этого вопроса совершенно неуместна.
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Альтштейн рассказал, что существует семейство поксвирусов. Некоторые из них могут привести к глобальным пандемиям. Например, в 1977 году с помощью вакцины была полностью уничтожена натуральная оспа, которая является самой опасной зафиксированной на данный момент разновидностью этого вируса. Однако лишь малая часть подвидов этого вируса способна разрастись к эпидемию.
«Аляскапокс» — это новый вирус. Однако это не означает, что он появился только сейчас — он существовал веками, его просто не выявляли ранее. Он встречается у мышей, белок и других мелких грызунов. Передаётся через животных, в том числе, и домашних», — объяснил вирусолог.Альтштейн подчеркнул, что вирус был впервые обнаружен 9 лет назад, в 2015 году. За это время им переболели не более шести человек. Случай с мужчиной, умершим от этого вируса, является первым зафиксированным в мире. Но, по словам специалиста, летальный исход был спровоцирован обилием хронических заболеваний и преклонным возрастом американца.
Таким образом, сам по себе вирус достаточно безвредный. К тому же, как отметил собеседник «Радио 1», он с малой долей вероятности приведёт к эпидемии. Заболевание на данный момент было выявлено лишь на территории США.
Также вирусолог добавил, что вероятность завоза этого вируса на территорию России «чрезвычайно мала», поэтому паника по поводу этого вопроса совершенно неуместна.
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Анастасия Чинкова