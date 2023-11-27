Новое здание строящегося Каширского ОВД станет самым современным в Подмосковье

Фото: Иван Дубров
В Кашире на улице 1-ая Дзержинская строится административное здание для Каширского ОВД.
Строительные работы начались 30 марта 2023 года. Объект уже начал обретать свои будущие очертания. Одно крыло здания будет иметь 4 этажа, другое — 3. Проект предусматривает подземный этаж, где будут расположены служебные помещения и спортзал для сотрудников.
По данным начальника строительства, новое административное здание станет самым современным и для Каширы, и для всей Московской области. В строительстве применяются новейшие технологии. Конструкция здания будет полностью состоять из стекла и бетона. Часть фасада будет иметь закругление.
На объекте проходят монолитные работы, идёт укладка инженерных сетей. В земле собираются лотки для укладки теплотрассы.
Для нового здания ОВД построят собственную котельную, которая обеспечит бесперебойную подачу теплоносителя. На территории появятся 2 КПП, гараж открытого типа и другие хозяйственные постройки.
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«У нас идет капитальное строительство. Здание монолитное. На каждом этаже будут предусмотрены необходимые помещения для сотрудников. Они создадут комфортные условия для сотрудников правоохранительных органов. Четырехэтажная секция будет оснащена лифтом», —говорит начальник строительства Вагиф Махмудов.
На объекте проходят монолитные работы, идёт укладка инженерных сетей. В земле собираются лотки для укладки теплотрассы.
Для нового здания ОВД построят собственную котельную, которая обеспечит бесперебойную подачу теплоносителя. На территории появятся 2 КПП, гараж открытого типа и другие хозяйственные постройки.
«Сдать объект планируем в конце 4 квартала 2024 года. Пока мы идём согласно графику. Отставаний нет. На сегодняшний день на объекте работает 45 человек: разнорабочие, монтажники, монолитчики. Задействовано 5 единиц техники. Стараемся сотрудничать с местными подрядчиками, чтобы налоги оставались в городе», —рассказал Вагиф МахмудовЧитайте также:
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Мария Фирсова