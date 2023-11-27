Пловцы из Каширы завоевали шесть медалей на соревнованиях

Фото: администрация городского округа Кашира
25 ноября спортсмены из спортшколы «КАШИРА» под руководством тренера Александра Марюшкина участвовали в открытых соревнованиях по плаванию в городе Озёры.
Спортсмены из Каширы показали отличный результат.
Платон Курилко занял 1 место на дистанции 50 метров на спине, Варвара Федорова стала третьей на дистанциях 50 метров вольным стилем и 50 метров на спине.
Эвелина Серегина заняла 3 место на дистанции 50 метров вольным стилем.
Захар Курилко стал вторым на дистанции 50 метров вольным стилем и третьим на дистанции 50 метров на спине.
Администрация Каширы поздравляет ребят с победой.
Ранее танцоры из Каширы выиграли награды на турнире «Кубок Ультра». В турнире приняли участие спортсмены танцевальной студии «Dance Fox» Центра детского творчества городского округа Кашира «Светлячок».
Победителями и призёрами стали Елизавета Девятерикова, Матвей Гузеватый и Лилия Паневина, Артем Рыжов и Юлия Будеркина.
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Платон Курилко занял 1 место на дистанции 50 метров на спине, Варвара Федорова стала третьей на дистанциях 50 метров вольным стилем и 50 метров на спине.
Захар Курилко стал вторым на дистанции 50 метров вольным стилем и третьим на дистанции 50 метров на спине.
Администрация Каширы поздравляет ребят с победой.
Ранее танцоры из Каширы выиграли награды на турнире «Кубок Ультра». В турнире приняли участие спортсмены танцевальной студии «Dance Fox» Центра детского творчества городского округа Кашира «Светлячок».
Победителями и призёрами стали Елизавета Девятерикова, Матвей Гузеватый и Лилия Паневина, Артем Рыжов и Юлия Будеркина.
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Мария Фирсова