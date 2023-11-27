Новогодний каток на Конюшенной площади в Петербурге откроется 16 декабря

Фото: istockphoto.com/Ольга Симонова
Открытие новогоднего катка на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге состоится 16 декабря.
Покататься на катке можно будет по 14 января включительно.
При этом, отмечается, что с 30 декабря по 14 января Санкт-Петербургский государственный детский ледовый театр Елены Бережной будет показывать на катке музыкальные представления «Новые сказки на льду».
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«В этом году организаторы учли пожелания посетителей катка и увеличили зону внутреннего фойе, чтобы все могли поместиться в тепле. Билетная касса будет встроена в фасад здания. На площади перед катком будут смонтированы красивые новогодние фотозоны. Создавать праздничное настроение будут гирлянды лампочек над катком, музыка, весёлые новогодние персонажи», – заявил в беседе с «Петербургским дневником» директор Санкт-Петербургского ледового театра Никита Константинов.
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Мелисса Тимофеева