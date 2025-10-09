Новосибирск нуждается в обновлении транспортной системы
Архитектор Наволоцкая: Дороги Новосибирска не справляются с числом автомобилей
Транспортная система Новосибирска остро нуждается в обновлении. Об этом заявила эксперт в области архитектуры и урбанистики Анна Наволоцкая.
По её словам, основной причиной частых пробок в Новосибирске является маленькая пропускная способность дорог, особенно это заметно в центральных районах.
«Проблема кроется в том, что городская инфраструктура, особенно в центре, не обновлялась с момента своего строительства. Даже незначительная авария сразу вызывает транспортный коллапс, так как город не готов справиться с таким количеством автомобилей», — рассказала Наволоцкая в беседе с Om1 Новосибирск.
Она добавила, что число автомобилей в городе растёт, однако инфраструктура стоит на месте. Автомобилисты вынуждены парковаться «где угодно», тем самым блокируя тротуары и дороги.
По словам Наволоцкой, проблему необходимо решать не только с помощью расширения дорожной сети, но и развивать другие виды транспорта. Эксперт подчеркнула, что через несколько лет город полностью парализует, если не начать действовать прямо сейчас.
Так, специалист предлагает строить развязки, надземные дороги и подземные парковки, увеличивать долю общественного транспорта, развивать метро и электрички.