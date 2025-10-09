Новосибирск нуждается в обновлении транспортной системы

09 октября 2025, 13:26

Архитектор Наволоцкая: Дороги Новосибирска не справляются с числом автомобилей

Фото: iStock/-lvinst-

Транспортная система Новосибирска остро нуждается в обновлении. Об этом заявила эксперт в области архитектуры и урбанистики Анна Наволоцкая.





По её словам, основной причиной частых пробок в Новосибирске является маленькая пропускная способность дорог, особенно это заметно в центральных районах.





«Проблема кроется в том, что городская инфраструктура, особенно в центре, не обновлялась с момента своего строительства. Даже незначительная авария сразу вызывает транспортный коллапс, так как город не готов справиться с таким количеством автомобилей», — рассказала Наволоцкая в беседе с Om1 Новосибирск.