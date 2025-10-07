Путепровод на пересечении Ярославского шоссе и Малого кольца откроют в ноябре
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход возведения путепровода в городском округе Пушкинский на пересечении Ярославского шоссе и Московского малого кольца. Его планируют открыть в ноябре.
Путепровод запустят в рамках реконструкции федеральной автодороги М-8 «Холмогоры», которую ведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Масштабная модернизация проходит на участке с 35-го по 47-й километры Ярославского шоссе. Завершить все работы рассчитывают в конце 2028 года.
Губернатор приехал на место возведения путепровода и поговорил со строителями.
«Это важный федеральный проект. Ярославка – одна их самых оживлённых трасс. Реконструкцию Ярославского шоссе очень ждут жители, поток машин здесь – более 220 тысяч в сутки. Это космические цифры. Работы, которые здесь вели в последние годы, кардинально поменяли ситуацию, однако ещё осталось узкое место. Эти 12 километров от Пушкина до ЦКАД позволят расшить его, освободить огромное количество времени, которое люди вынуждены проводить в пробках. Дорога также очень важна для экономики Подмосковья и всей страны», – отметил Воробьёв.В 2020 году благодаря федеральной поддержке завершились работы на участке М-8 от МКАД до развязки с Красноармейским шоссе. Дорогу расширили до 8-10 полос, пропускная способность Ярославского шоссе увеличилась.
При этом участок от Пушкина до ЦКАД остался четырёхполосным. Из -за этого образовалось так называемое «бутылочное горлышко». В часы пик водителям приходилось тратить там до полутора часов вместо 10 минут. Чтобы улучшить ситуацию, в начале прошлого года начали реконструкцию 12-километрового отрезка дороги.
Сейчас уже почти выполнено расширение проезжей части на участке с 35-го по 40-й километры. В октябре завершат реконструкцию транспортной развязки с мостом через реку Скалба. Пропускная способность увеличится на 30%. Также расширят пятикилометровый участок дороги от Красноармейского шоссе до села Братовщина. Сейчас там открыли движение по шести полосам вместо прежних четырёх.
Там также строят пункт управления транспортной безопасностью. Параллельно завершают возведение путепровода на пересечении с Малым Московским кольцом.
В Подмосковье сейчас реализуют ещё два масштабных проекта. Один из них – ЮЛА. Автомагистраль протяженностью 45 км пройдёт через четыре округа – Ленинский, Лыткарино, Люберцы и Балашиха. Она свяжет пять федеральных трасс – М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», А-105 и М-12 «Восток». ЮЛА разгрузит восточную часть МКАД, Носовихинское и Каширское шоссе. 3,5 млн водителей смогут быстрее добираться до соседних округов и Москвы.
Помимо этого, продолжается реконструкция Каширского шоссе. Уже отрыто рабочее движение на двух этапах из четырёх – разворотной эстакаде в районе деревни Апаринка и развязке между Володарским и Каширским шоссе.
Всего в этом году в Московской области построят и реконструируют свыше 30 дорожных объектов.