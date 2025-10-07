Путепровод на пересечении Ярославского шоссе и Малого кольца откроют в ноябре

07 октября 2025, 15:22

оригинал Андрей Воробьёв (справа) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход возведения путепровода в городском округе Пушкинский на пересечении Ярославского шоссе и Московского малого кольца. Его планируют открыть в ноябре.





Путепровод запустят в рамках реконструкции федеральной автодороги М-8 «Холмогоры», которую ведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Масштабная модернизация проходит на участке с 35-го по 47-й километры Ярославского шоссе. Завершить все работы рассчитывают в конце 2028 года.



Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



Губернатор приехал на место возведения путепровода и поговорил со строителями.

«Это важный федеральный проект. Ярославка – одна их самых оживлённых трасс. Реконструкцию Ярославского шоссе очень ждут жители, поток машин здесь – более 220 тысяч в сутки. Это космические цифры. Работы, которые здесь вели в последние годы, кардинально поменяли ситуацию, однако ещё осталось узкое место. Эти 12 километров от Пушкина до ЦКАД позволят расшить его, освободить огромное количество времени, которое люди вынуждены проводить в пробках. Дорога также очень важна для экономики Подмосковья и всей страны», – отметил Воробьёв.

