Старт «Золотой недели» в Китае парализовал дороги по всей стране
Общенациональный праздник «Золотая неделя» привел к масштабным дорожным пробкам в Китае. Кадры с места событий показал Telegram-канал «Крыша ТурДома».
На опубликованной записи можно увидеть тысячи автомобилей, которые пытаются выехать из городов. Все китайские магистрали превратились в бесконечные парковки, так как жители страны массово покидают мегаполисы, чтобы насладиться отдыхом в период недельных выходных.
Как отмечает канал, наиболее загруженным оказалось шоссе Пекин – Гонконг – Макао.
«Золотая неделя» в Китае продлится в период с 1 по 8 октября. Этот временной промежуток приурочен к двум важным событиям – Дню образования КНР и Празднику середины осени. По традиции, в это время миллионы китайцев путешествуют, чтобы отдохнуть от повседневного быта, или навещают родных и близких.
