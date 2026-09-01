Новостройки в Старой Москве дешевеют второй месяц подряд

01 сентября 2026, 12:03

Фото: iStock/Oleg Opryshko

В новостройках Старой Москвы цены на квартиры снижаются уже второй месяц подряд. Такие данные приводит агентство недвижимости «Бест Новострой» по итогам августа 2026 года.





Так, средняя стоимость одного квадратного метра по всем классам первичного жилья в целом в июне составляла 913,3 тыс. руб. Такой показатель стал наивысшим за все время, пишет «РБК Недвижимость». В июне цены снизились до 907,2 тыс. руб., а в августе до — 905,4 тыс. руб.





«Причина — в изменении структуры предложения. За месяц в новостройках массового сегмента динамика роста предложения была втрое сильнее, чем в бизнес-классе, а в элитных и премиальных новостройках предложение немного снизилось», — говорится в исследовании.