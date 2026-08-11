Россиянам объяснили, что выгоднее: ипотека или аренда квартиры

11 августа 2026, 08:36

Риелтор Бендриков: снимать квартиру выгоднее, чем брать ее в ипотеку

Фото: iStock/LENblR

Покупка квартиры на вторичном рынке с привлечением ипотеки сегодня экономически невыгодна из-за высоких банковских ставок. Риелтор, эксперт по недвижимости Олег Бендриков пояснил, что снимать жилье пока дешевле.





По его словам, которые приводит Lenta.ru, средняя ставка по ипотечным программам на вторичном рынке достигает 19–20 процентов годовых. Причем минимальное значение доступно лишь при выполнении множества условий, поэтому снимать жилье выгоднее.

«Если берешь семь миллионов на 30 лет, ежемесячный платеж составляет 130–135 тысяч — это слишком ощутимо на ближайшие десятилетия», — пояснил Бендриков.