В России сократилась разница в стоимости однокомнатных и двухкомнатных квартир

27 августа 2026, 18:16

Фото: iStock/Nikita Burdenkov

Россиянам, живущим в крупных городах, стало проще накопить на переезд из однокомнатной квартиры в двухкомнатную. На это указывает индекс расширения жилья, рассчитанный «Поиском Яндекса» по квартирам.





По данным «РБК Недвижимости», за три последних месяца индекс расширения снизился с 16,3 до 14,3 средних зарплат. Таким образом, копить деньги, чтобы обменять однушку на двушку, нужно около одного года и двух месяцев.



Отмечается, что снижение индекса произошло из-за цен на жилье и доходов россиян. Так, однокомнатные квартиры подорожали больше, чем двухкомнатные, поэтому между ними сократилась разница в стоимости. При этом средние зарплаты в России увеличились с 86 тыс. руб. до 91 тыс. руб. в месяц.





«В результате разница между стоимостью однокомнатной квартиры и двухкомнатной уменьшилась и в рублях, и относительно доходов», — отметили в исследовании.