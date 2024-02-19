Байден: США могут ввести новые санкции против России из-за смерти Навального*

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Президент США Джо Байден заявил о возможности введения новых санкций против России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
Как сообщает агентство, Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций в отношении России из-за смерти оппозиционера Алексея Навального*.
Байден также выразил надежду, что смерть Навального* может повлиять на решение Палаты представителей Конгресса в отношении дополнительной помощи Украине в положительную сторону.
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«Мы уже ввели санкции, но да, мы рассматриваем возможность [введения] дополнительных санкций», — сказал американский лидер журналистам.
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Екатерина Шмакова