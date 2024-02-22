Байден объявил о новых санкциях после встречи с Юлией Навальной

Фото: РИА Новости/Стрингер
Президент США Джо Байден встретился с Юлией Навальной. Об этом известила пресс-служба Белого дома.
Встреча состоялась в Сан-Франциско. В ней также приняла участие дочь Навального* Далия. Американский лидер выразил им свои соболезнования.
В результате встречи Байден сообщил о новых санкциях против России. Белый дом отметил, что Вашингтон объявит о них в пятницу, 23 февраля.
Ранее президент США заявлял о возможности введения новых антироссийских санкций из-за смерти Навального*.
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В результате встречи Байден сообщил о новых санкциях против России. Белый дом отметил, что Вашингтон объявит о них в пятницу, 23 февраля.
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Александр Климов