Нутрициолог раскрыл, о какой проблеме сигнализирует любовь к творогу

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Специалисты утверждают, что острое желание съесть какой-то конкретный продукт говорит о нехватке определенных веществ в организме. Так ли это?
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что острое желание съесть кисломолочное изделие (например, творог) говорит о недостатке каких-то жиров, ферментов, бактерий в пищеварительной системе.
По его словам, часто люди боятся дополнительных компонентов внутри творога — например, пальмового масла.
Он добавил, что по процессу заквашивания кисломолочные продукты значительно спокойнее реагируют с внутренней флорой.
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«Возможно, это недостаток кальция. Здесь огромное количество разнообразных причин. Но не надо себе ни в чем серьезно отказывать», — пояснил эксперт.
По его словам, часто люди боятся дополнительных компонентов внутри творога — например, пальмового масла.
«Это не страшная история, любые масла, в том числе и пальмовое, абсолютно адекватные. Это просто компонент, который нужен, чтобы стабилизировать жирность. Масло не канцерогенно, не опасно», — уточнил диетолог.
Он добавил, что по процессу заквашивания кисломолочные продукты значительно спокойнее реагируют с внутренней флорой.
«Аминокислоты оттуда усваиваются значительно проще. Но есть проблемы с ЖКТ, однако сейчас имеется огромное количество творога без лактозы. Нужно просто смотреть на состав и находить для себя нужный кейс», — сказал Пристанский.
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Анастасия Панченко