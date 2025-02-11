Диетолог Пристанский рассказал, как правильно выбрать качественный творог

День святого Валентина, также известный как День всех влюблённых, остаётся одним из самых неоднозначных праздников в России, как и Хеллоуин. Несмотря на это, 14 февраля многие используют как повод признаться в чувствах своим близким. О том, кем был святой Валентин, откуда возник этот праздник и почему влюблённые обмениваются валентинками, расскажет «Радио 1».