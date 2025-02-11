Диетолог Пристанский рассказал, как правильно выбрать качественный творог

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Качественные и натуральные продукты в современном пространстве кажутся уже не постоянством, а исключением. Кисломолочные изделия являются одними из самых излюбленных у россиян, однако порой они приносят больше вреда, чем пользы.
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» сообщил, что самое главное в выборе кисломолочных продуктов — обращать внимание на внутренний состав и ГОСТ.
По его словам, ГОСТ прописан на упаковке, там же, где и технические условия и состав изготовления продукта.
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«При выборе творога, как высокой, так и маленькой жирности, я советую ориентироваться на ГОСТы 2011 и 2013 года. Они самые серьезные, самые полновесные, и, как правило, продукты по этим правилам всегда на натуральной основе. То есть, грубо говоря, в продукте, сделанном по ГОСТу 2011 года в составе будет либо натуральное, либо восстановленное молоко, и непосредственно сама закваска. Это по факту то, что и нужно для приготовления качественного творога», — объяснил эксперт.
По его словам, ГОСТ прописан на упаковке, там же, где и технические условия и состав изготовления продукта.
«Если мы видим цифру 2011−2013 ГОСТа, то скорее всего этот продукт будет качественным. Надо также смотреть, чтобы творог был произведён из натурального молока — по очерёдности написания», — заключил диетолог.
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Анастасия Панченко