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Врач развеяла миф о 10 тысячах шагов в день

Врач Леонтьева назвала мифом слова о необходимости проходить 10 000 шагов в день
Фото: istockphoto/gbh007

Фото: istockphoto/gbh007

Представления о необходимости проходить минимум 10 000 шагов в день — миф и маркетинговый ход, а не обоснованная рекомендация. Об этом заявила врач-терапевт Наталья Леонтьева в беседе с RuNews24.ru.
По ее словам, идея о 10 000 шагах в день зародилась в Японии, когда одна из компаний выпустила шагомер и использовала это значение как элемент рекламы. Полноценных же масштабных исследований, подчеркнула специалист, о пользе такого количества шагов никогда не проводилось.
«Количество шагов в день зависит от возраста, состояния здоровья, уровня физической подготовки и других факторов. Для большинства взрослых людей достаточно делать от 5 000 до 7 500 шагов в день, чтобы получить ощутимую пользу для здоровья. <…> Лучше ходить в быстром темпе, чем медленно прогуливаться. Старайтесь так ходить, чтобы почувствовать небольшую одышку и учащение сердца», — посоветовала терапевт.


Как один вариантов Леонтьева предложила отказ от подъемов на лифте и личного транспорта. Такой подход, пояснила она, будет приносить и удовольствие, и пользу.

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#терапевт
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#врач
#здоровье
В РАН объяснили, чем вызван рост заболеваемости в России
Академик Онищенко: рост заболеваемости в РФ связан сезонными закономерностями
08 февраля 2025, 00:40

Фото: istockphoto/tuachanwatthana

Рост заболеваемости и введение карантинных мер в учебных заведениях России на сегодняшний день связан с сезонными закономерностями — дети вернулись на учебу после новогодних каникул. Об этом заявил академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, структура заражений прогнозируема.
«Структура заболеваемости прогнозируема: преобладают вирусы парагриппа, H1N1, H3N2, а также встречаются случаи так называемого свиного гриппа. Что касается птичьего гриппа, то в России он пока не регистрируется, однако на североамериканском континенте и в Европе уровень заболеваемости растет. Это закономерный процесс», — пояснил ученый в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время врач Genotek Маргарита Дьяконова рассказала, какими бывают последствия COVID-19. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист отметила длительную слабость, нарушения сна, вкусовую дисфункцию, дерматологические проявления, сердечно-сосудистые заболевания и расстройства ЖКТ. Однако самым популярным и долгосрочным последствием коронавируса, по ее словам, является выпадение волос.
«До 49% пациентов, перенесших COVID, обращаются к врачам по поводу выпадения волос. Период жизни волоса занимает примерно от 2 до 6 лет. COVID-19 приводит к сокращению фазы активного роста (анагена), вследствие чего преждевременно начинается фаза телогена (выпадения волос). Это очень распространенная причина телогеновой алопеции», — поделилась врач.
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Диетолог перечислила напитки, которые помогут успокоиться
Диетолог Русакова: напитки с мятой и мелиссой помогут успокоиться
08 февраля 2025, 00:21

Фото: istockphoto/AlexRaths

Травяные напитки на основе мяты, ромашки, мелиссы и лаванды помогут успокоиться и справиться со стрессом. Об этом рассказала диетолог Дарья Русакова. По ее словам, также способны помочь травяные сборы, чаи, а иногда и просто стакан холодной воды.
«С одной стороны, это действие на уровне психологии, которое позволяет отвлечься от тревожащего фактора. С другой — так как пищеварительная система обладает сосудистой сетью, а при употреблении как холодных, так и горячих напитков идет реакция сосудов, это поможет распределить кровоток. Таким образом человек тоже может успокоиться», — поделилась диетолог в беседе с «Вечерней Москвой».
В то же время эксперты перечислили упражнения, которые помогут развить общую силу тела. Как сообщает Pravda.Ru, к таким упражнениям относятся все типы отжиманий, медвежья планка и приседания. Для укрепления физического здоровья также подойдет одна из разновидностей становой тяги под названием «Доброе утро».
«Расставьте ступни и кости на расстоянии друг от друга. Наклонитесь в тазобедренных суставах, слегка согните колени, отведя ягодицы назад, сохраняя спину прямой и напрягая корпус. Используя подколенные сухожилия и ягодичные мышцы, перемещайте бедра назад и вперед, выпрямляя колени», — пояснили в издании.
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Врач рассказал, как будет работать онковакцина
Онколог Хасанов: онковакцина будет индивидуальной на основе клеток пациента
07 февраля 2025, 17:48

Фото: istockphoto/Chinnapong

Онковакцина, разрабатываемая НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет разрабатываться индивидуально на основе клеток каждого отдельного пациента. Об этом сообщил главный онколог Приволжского федерального округа Рустем Хасанов. По его словам, препарат будет отличаться от вакцин против ОРВИ, так как предназначен для лечения, а не для профилактики.
«Мы привыкли, что вакцина – это профилактика. Это немного не то. Не придумали еще такого препарата против рака, чтобы, как от ОРВИ, можно было создать популяционный иммунитет и онкопатология не трогала бы нас», — рассказал специалист в беседе с «Татар-информом».
Хасанов отметил, что в организме здорового человека клетки опухоли на начальных стадиях можно обнаружить, а затем уничтожить с помощью иммунитета. На этом принципе и будет основываться работа онковакцины.
«Препарат предназначен для конкретного пациента и для его конкретной опухоли, поскольку для производства берутся измененные и здоровые клетки этого человека, при анализе которых выявляются мутации, вызванные неоантигенами. На их основе и готовится препарат», — пояснил он.
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В Казани хирурги спасли пенсионерку с опухолью почки и тромбом
07 февраля 2025, 17:46

Фото: iStock/Gumpanat

В Казани хирурги спасли жизнь 75-летней пенсионерке, у которой выявили опухоль почки и тромб, подобравшийся к сердцу. Об этом сообщает «Татар-информ». Оперировать пациентку пришлось с применением искусственного кровообращения и силами специалистов сразу двух больниц — онкологи удаляли опухоль в почке, кардиохирурги — тромб в области груди.
«Размер тромба оказался колоссальным — его протяженность составила около 17 сантиметров, а в расправленном состоянии он достигал 20 сантиметров. Учитывая высокий риск осложнений, операция проводилась с использованием аппарата искусственного кровообращения, что позволило хирургам выполнить вмешательство с максимальной безопасностью для пациентки», — приводит издание сообщение Республиканского онкодиспансера.
Отмечается, что подобные операции выполняются крайне редко, обычно таких пациентов отправляют в Москву или Санкт-Петербург. Однако в этом случае медлить было нельзя.
«Проведение операции на месте стало единственным шансом спасти жизнь пациентки. На данный момент ее состояние стабильно. Она проходит послеоперационное восстановление», — заключили в больнице.
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Врач Жемчугов оценил опасность обнаруженной в Московской области РС-инфекции
Врач Жемчугов: РС-инфекция легче гриппа и ковида
06 февраля 2025, 13:28

Фото: istockphoto/vchal

РС-инфекцию, вызывающую пневмонию, зафиксировали в Московской области. Речь о респираторно-синцитиальной вирусной инфекции, с которой обращаются в больницы жители региона.
Доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» заявил, что особого внимания РС-инфекция не заслуживает, потому что является одним из ответвлений ОРВИ.

«Острая респираторная вирусная инфекция — это целое созвездие вирусов и бактерий, которые постоянно находятся во взаимодействии. В организме человека они как в жесткой коммунальной квартире: друг с другом соперничают за жилплощадь, за ресурсы, за доступ к питанию, к сосудам. Они паразиты, живущие за счет хозяина», — прокомментировал эксперт.

По его словам, РС-инфекция обладает средней вредностью и ничего особенного не представляет: по степени тяжести и летальности слабее гриппа и ковида. Владислав Жемчугов подчеркнул, что опасность переходного периода в том, что люди начинают рано одеваться не по погоде и заболевают.

«То слишком жарко, то слишком холодно, долго на остановке стоял — ноги замерзли, из носа потекло. Расширяется межклеточное пространство и ослабляется внешний иммунитет для вирусов. Они проникают в образовавшиеся отверстия и провоцируют болезнь», — объяснил врач.

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