Врач развеяла миф о 10 тысячах шагов в день

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Представления о необходимости проходить минимум 10 000 шагов в день — миф и маркетинговый ход, а не обоснованная рекомендация. Об этом заявила врач-терапевт Наталья Леонтьева в беседе с RuNews24.ru.
По ее словам, идея о 10 000 шагах в день зародилась в Японии, когда одна из компаний выпустила шагомер и использовала это значение как элемент рекламы. Полноценных же масштабных исследований, подчеркнула специалист, о пользе такого количества шагов никогда не проводилось.
Как один вариантов Леонтьева предложила отказ от подъемов на лифте и личного транспорта. Такой подход, пояснила она, будет приносить и удовольствие, и пользу.
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«Количество шагов в день зависит от возраста, состояния здоровья, уровня физической подготовки и других факторов. Для большинства взрослых людей достаточно делать от 5 000 до 7 500 шагов в день, чтобы получить ощутимую пользу для здоровья. <…> Лучше ходить в быстром темпе, чем медленно прогуливаться. Старайтесь так ходить, чтобы почувствовать небольшую одышку и учащение сердца», — посоветовала терапевт.
Как один вариантов Леонтьева предложила отказ от подъемов на лифте и личного транспорта. Такой подход, пояснила она, будет приносить и удовольствие, и пользу.
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Данил Пономарев