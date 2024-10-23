NVIDIA запретила для России скачивание обновлений драйверов видеокарт

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Пользователям из России запретили скачивание обновлений драйверов видеокарт компании NVIDIA. Ограничение появляется при переходе на страницу загрузки обновления на официальном сайте, а в утилите на ПК скачивание не попросту не может начаться.
При посещении страницы загрузки на сайте NVIDIA появляется информация, что доступ запрещен, а запрос блокируется файрволом Edgecast.
Согласно некоторым отзывам, ограничение на скачивание драйверов также появилось и в Белоруссии.
При этом, стоит отметить, что сама NVIDIA не давали официальных комментариев по этому поводу.
В ноябре 2022 года компания объявила об уходе с российского рынка, проработав в стране больше 19 лет.
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Согласно некоторым отзывам, ограничение на скачивание драйверов также появилось и в Белоруссии.
При этом, стоит отметить, что сама NVIDIA не давали официальных комментариев по этому поводу.
В ноябре 2022 года компания объявила об уходе с российского рынка, проработав в стране больше 19 лет.
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Данил Пономарев