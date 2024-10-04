В терминалах Сбера произошёл крупный сбой со случаями двойного списания средств

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Клиенты российских банков столкнулись с двойным списанием средств с карт из-за сбоя в терминалах Сбера. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что клиенты нескольких российских банков жалуются в соцсетях на ошибочные двойные списания со своих карт. В частности, пострадали клиенты, которые оплачивали покупки в POS-терминалах Сбера по картам платёжной системы Visa. Несмотря на то, что она ушла из России в 2022 году, её карты продолжают обслуживаться в стране по Национальной системе платёжных карт.
В настоящее время проблема уже затронула весь банковский рынок, поскольку у Сбера крупнейшая в России сеть терминалов.
Сейчас российские банки перепроверяют проведённые по своим картам операции и возвращают списанные по ошибке деньги клиентам. При этом данная операция может занять время.
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В настоящее время проблема уже затронула весь банковский рынок, поскольку у Сбера крупнейшая в России сеть терминалов.
Сейчас российские банки перепроверяют проведённые по своим картам операции и возвращают списанные по ошибке деньги клиентам. При этом данная операция может занять время.
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Анастасия Чинкова