В работе Telegram произошел сбой

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В работе мессенджера Telegram днем в четверг, 3 октября, произошел сбой.
Уточняется, что проблемы в работе мессенджера начались около 14:00 мск. Пользователи Telegram пожаловались на задержки при отправке сообщений и при переключении между экранами приложений.
Проблемы фиксируются как с мобильной версии приложения, так и в десктопной, а также в веб-версии в браузере. Предыдущий глобальный сбой произошел в работе мессенджера в июне текущего года.
Некоторые пользователи заявляли, что Telegram работает с незначительными задержками уже на протяжении нескольких дней. Согласно информации сервиса Downdetector, пик жалоб был зафиксирован в 14 часов.
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Проблемы фиксируются как с мобильной версии приложения, так и в десктопной, а также в веб-версии в браузере. Предыдущий глобальный сбой произошел в работе мессенджера в июне текущего года.
Некоторые пользователи заявляли, что Telegram работает с незначительными задержками уже на протяжении нескольких дней. Согласно информации сервиса Downdetector, пик жалоб был зафиксирован в 14 часов.
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Екатерина Коршунова