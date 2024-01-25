NWL: Ради благополучия сына бездомная мать-одиночка из Уэльса стала доминатрикс

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Мать-одиночка с маленьким сыном рассказала, как она изменила свою жизнь с помощью развлечений для взрослых после того, как достигла дна и оказалась бездомной в отеле типа «постель и завтрак» в Северном Уэльсе. Историю Челси Блэк рассказало издание North Wales Live.
Преподаватель-стажер в университете, которая голодала, чтобы прокормить своего ребенка, изменила свое состояние за последние два года после прихода в секс-индустрию,став профессиональной доминатрикс.
Ещё до того, как уйти в секс-индустрию, Блэк «баловалась» веб-камерами и контентом для взрослых, но после рождения сына взяла перерыв. А теперь 28-летняя девушка стала финансово обеспеченной и живёт в доме в Англии вместе с сыном. По её словам, именно благодаря встречам со своими клиентами Челси смогла впервые устроить сыну настоящее Рождество и почувствовать удовлетворение от своей работы.
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«Эта индустрия буквально спасла мне жизнь и вернула моему сыну его маму. Я перестала спать на полу и стала зарабатывать пятизначную сумму в месяц, так что это кардинально изменило мою жизнь и позволило мне быть уверенной, что будущее моего сына защищено <...> многие люди предполагают, что людей принуждают к контенту для взрослых, и они делают это, потому что чувствуют, что должны сводить концы с концами, а это не обязательно всегда так. Есть много таких людей, как я, которые искренне любят свою работу», — рассказала Челси изданию.
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