Священнослужительница хотела показать мастер-класс по БДСМ студентам

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В США священнослужительница из Родесского колледжа при Пресвитерианской церкви планировала провести для студентов мастер-класс по БДСМ.
New York Post пишет, что капеллан колледжа Беатрис Вайль отправила приглашения на мастер-класс с участием доминатрикс. На занятии студентам хотели рассказать, что такое бондаж, доминирование, подчинение, а также садизм и мазохизм. Студенты могли узнать, как практиковать всё это безопасно и по обоюдному согласию.
Но руководство колледжа отменило мастер-класс. Капеллан объявила о мероприятии до того, как его как его одобрили.
Реакция студентов Родесского колледжа на приглашение была спокойной. Вайль уже проводила семинар о сексе, который «отлично прошёл».
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Но руководство колледжа отменило мастер-класс. Капеллан объявила о мероприятии до того, как его как его одобрили.
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Мария Фирсова