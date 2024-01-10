NYT: В Нью-Йорке хасиды подрались с полицией из-за секретного туннеля в синагогу

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Члены одной из самых известных и влиятельных группировок евреев-хасидов в Нью-Йорке вступили в конфликт с полицией из-за решения забетонировать секретный подземный туннель, ведущий в главную синагогу движения «Хабад-Любавич».
Приехали полицейские, между ними и ортодоксами вспыхнула потасовка. В результате девять хасидов были арестованы. Пока остаётся неизвестным, кто и зачем прорыл туннель. По некоторым данным, это было сделано в целях расширения движения, к которому призывал раввин Менахем Мендель Шнеерсон, возглавлявший группу «Хабад-Любавич» на протяжении сорока лет вплоть до своей смерти в 1994 году.
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Александр Бойцов