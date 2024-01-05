24 человека пострадало при столкновении двух поездов метро в Манхэттене

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24 человека получили легкие травмы при столкновении поездов в метро Манхэттена и были доставлены в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы пожарной службы Нью-Йорка Йена Свордса.
Сообщается, что рабочий поезд был занят сменой путей, когда в него врезался пассажирский, в результате чего он сошел с рельсов.
Серьёзных травм ни у кого из пострадавших зафиксировано не было. Движение поездов на время было остановлено.
Напомним, ранее серия мощных взрывов неизвестного происхождения сотрясла Нью-Йорк. Со слов очевидцев, разрывы были такой силы, что десятки домов на острове Рузвельта в проливе Ист-Ривер шатались, словно во время землетрясения.
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Серьёзных травм ни у кого из пострадавших зафиксировано не было. Движение поездов на время было остановлено.
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Артем Путинцев