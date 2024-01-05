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24 человека пострадало при столкновении двух поездов метро в Манхэттене

05 января 2024, 01:47
Фото: iStock/spacedrone808

Фото: iStock/spacedrone808

24 человека получили легкие травмы при столкновении поездов в метро Манхэттена и были доставлены в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы пожарной службы Нью-Йорка Йена Свордса.
Сообщается, что рабочий поезд был занят сменой путей, когда в него врезался пассажирский, в результате чего он сошел с рельсов.

Серьёзных травм ни у кого из пострадавших зафиксировано не было. Движение поездов на время было остановлено.


Напомним, ранее серия мощных взрывов неизвестного происхождения сотрясла Нью-Йорк. Со слов очевидцев, разрывы были такой силы, что десятки домов на острове Рузвельта в проливе Ист-Ривер шатались, словно во время землетрясения.

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#метро
#поезда
#нью-йорк
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МО РФ: За один час 5 января было сбито 37 беспилотников ВСУ над Крымом и Кубанью
05 января 2024, 01:29

Фото: iStock/Oleg_Elkov

Дежурные средства ПВО России за один час 5 января уничтожили и перехватили 36 украинских беспилотников над Крымом и один над территорией Краснодарского края, сообщило Минобороны РФ.
4 января украинские военные произвели массированную атаку на Севастополь. В регионе была объявлена воздушная тревога, работали системы ПВО.

Также российское военное ведомство сообщило, что средства противовоздушной обороны уничтожили 10 украинских ракет РСЗО «Ольха» в небе над Белгородской областью. В результате есть двое пострадавших мужчин с осколочными ранениями: у одного мужчины рана предплечья, у второго — голени. Имеются повреждения жилых домов, пострадали около 30 автомобилей.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#минобороны рф
#всу
#крым
#краснодарский край
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Минобороны РФ: Над Белгородской областью сбито 10 ракет РСЗО «Ольха»
05 января 2024, 00:27

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Средства противовоздушной обороны уничтожили 10 ракет РСЗО «Ольха» в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в российском Минобороны.
Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, по предварительным данным, в результате есть двое пострадавших мужчин с осколочными ранениями: у одного мужчины рана предплечья, у второго — голени. Их доставляют в городскую больницу.

Также есть повреждения жилых домов. Пострадали около 30 автомобилей.

Ранее корреспондент SHOT сообщал о как минимум шести взрывах в небе над Белгородом и запущенной сирене ракетной опасности. Власти призывали жителей города укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а в случае нахождения на улице спуститься в укрытие.

4 января украинские военные произвели массированную атаку на Севастополь. В регионе была объявлена воздушная тревога, работали системы ПВО. Позднее в российском военном ведомстве сообщили об уничтожении 10 украинских ракет над всей территорией Республики Крым.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#минобороны рф
#белгород
#пострадавшие
#ракета
#украина
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В Подольске на территории котельной патронного завода обнаружили три утечки
Глава Подольска Артамонов сообщил об утечках на Климовском патронном заводе
05 января 2024, 00:06

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Сразу три утечки обнаружены на территории котельной Климовского специализированного патронного завода в Подольске, экстренные службы начнут их ликвидацию в ближайшие два часа. Об этом в своем Telegram-канале пишет глава города Григорий Артамонов.
По его словам, для поддержания тепла доставят около 10 тепловых пушек. Кроме того, ведётся наблюдение за температурным режимом в ОСП №5 Подольской областной клинической больницы.

Ранее Telegram-канал BRIEF написал о том, что в Москве и Подмосковье фиксируется критический уровень аварий электроснабжения и аварий теплосетей. Аналогичная ситуация отмечается в Тульской и Владимирской областях. Накануне сразу три района Москвы остались без электричества и отопления в 25-градусный мороз. Жители Бибирево, Алтуфьево и Отрадное сообщали об отключении электричества, отопления и воды.

Морозы в Московском регионе окрепли почти до -32°С, сообщили в Гидрометцентре России. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о том, что нынешняя неделя является очень холодной для Москвы и Московской области.

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#теплоснабжение
#котельная
#подольск
#григорий артамонов
#московская область
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SHOT: В Белгороде прозвучало минимум шесть взрывов, объявлена ракетная опасность
04 января 2024, 23:47

Фото: iStock/dk_photos

Как минимум шесть взрывов прогремело в Белгороде, сообщает корреспондент Telegram-канала SHOT. Над городом сейчас звучат сирены воздушной тревоги, объявлена ракетная опасность.
«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

По данным Mash, один из снарядов попал в жилой двор и повредил автомобили. Также есть повреждения зданий.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.


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#белгород
#взрывы
#пво
#ракета
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ИГИЛ* взяло на себя ответственность за теракт в Иране
Reuters: ИГ* взяло ответственность за теракты в Иране
04 января 2024, 20:41

Фото: iStock/zabelin

Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за теракт в Иране. Об этом пишет агентство Reuters.
Накануне в иранском городе произошёл взрыв около кладбища, на котором похоронен генерал КСИР Касем Сулейман. Теракт был осуществлён в день годовщины со дня смерти военного деятеля. В результате происшествия погибли более 100 человек, порядка 200 ранены.

Отмечается, что 4 января группировка ИГИЛ* заявила о том, что берёт на себя ответственность за два взрыва на кладбища.

4 января объявлено днём траура на всей территории Ирана.

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При взрыве у кладбища с могилой Сулемани в Иране пострадали 188 человек

*организация признала террористической и запрещена на территории России
#иран
#теракт
#взрыв
#происшествия
#кладбище
#террористы
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В Нижнем Новгороде мужчина сжёг машину, пытаясь отогреть замёрзший двигатель горелкой
В Нижнем Новгороде мужчина лишился машины, пытаясь отогреть двигатель горелкой
04 января 2024, 19:33

Фото: iStock/MukundaDe

В Нижнем Новгороде мужчина пытался отогреть замёрзший двигатель своего автомобиля паяльной лампой, в результате чего произошло возгорание. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Отмечается, что водитель не смог самостоятельно потушить загоревшийся автомобиль, поэтому вызвал пожарных. Когда они прибыли на место, моторных отсек уже практически выгорел.

В результате пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади в 1 кв.м. Но автомобиль настолько сильно был повреждён, что уже не подлежит восстановлению.

Также уточняется, что у водителя не было огнетушителя, который по правилам всегда должен храниться в автомобиле. Из-за этого у него возникли проблемы с оперативным тушением огня.

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В пятиэтажке в Воронеже после трёх дней без отопления прорвало трубу с кипятком

Две девочки погибли при пожаре в подмосковном СНТ из-за сломанного обогревателя

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#пожар
#автомобиль
#водитель
#нижний новгород
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В пятиэтажке в Воронеже после трёх дней без отопления прорвало трубу с кипятком
04 января 2024, 19:07

Фото: iStock/Lazy_Bear

Жители пятиэтажки в Воронеже три дня жили без отопления, а после его включения в доме прорвало трубу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что все новогодние праздники жильцы дома в Воронеже мёрзли из-за отключенного отопления. Утром 4 января они обнаружили, что тепло начало постепенно поступать в батареи. Однако замёрзшие трубы не выдержали резкого поступления тепла, в результате чего их прорвало.

Кипяток залил четыре квартиры. Спустя несколько часов неполадки были устранены, а в управляющей компании пообещали за свой счёт произвести ремонт пострадавших квартир.

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#воронеж
#отопление
#трубы
#квартиры
#пострадавшие
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Две девочки погибли при пожаре в подмосковном СНТ из-за сломанного обогревателя
04 января 2024, 18:32

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО

Двое маленьких детей погибли в результате пожара в СНТ в Богородском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
«Сообщение о пожаре в СНТ «Лесное-2» на улице 6-я Восточная поступило на пульт пожарной охраны в четверг рано утром. Туда были оперативно направлены пожарно-спасательные подразделения. На месте пожара были обнаружены тела двух несовершеннолетних детей - девочек 2008-го и 2009 годов рождения», – рассказали в ведомстве.
По данным спасателей, с детьми перед пожаром оставался дедушка одной из девочек. Ночью он обнаружил, что отопительный прибор садового дома находился в неисправном состоянии и попытался отремонтировать его своими силами. В ходе ремонта произошла вспышка газо-воздушной смеси, начался пожар.

В подмосковном главке МЧС призвали жителей и гостей Московской области соблюдать требования пожарной безопасности.

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#мчс
#московская область
#подмосковье
#пожар
#дети
#снт
#богородский городской округ
#происшествие
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Работники Мособлпожспаса освободили примёрзшую ко льду на реке утку
04 января 2024, 18:20

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса освободили утку, которая примёрзла ко льду реки Нара. Инцидент произошёл в Наро-Фоминском городском округе, сообщили в пресс-службе ведомства.
За помощью обратились жители Наро-Фоминска. Гулявшие по парку прохожие увидели дикую утку, крылья которой вмёрзли в ледовую корку водоёма. Птица находилась в 15 метрах от берега среди сородичей и не шевелилась, поскольку не могла самостоятельно выбраться из западни
«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы подобрались к утке с помощью трёхколенной лестницы. Птицу освободили за несколько минут аккуратными постукиваниями молотком по льду вокруг неё. Водоплавающая не пострадала», – рассказал старший смены Александр Ламочкин.
По его словам, оказавшись на свободе, птица улетела в свою стаю.

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#московская область
#подмосковье
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