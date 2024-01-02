Серия мощных и загадочных взрывов произошла в Нью-Йорке - видео

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Серия мощных взрывов неизвестного происхождения сотрясла Нью-Йорк. Со слов очевидцев, разрывы были такой силы, что десятки домов на острове Рузвельта в проливе Ист-Ривер шатались, словно во время землетрясения.
Специалисты экстренных служб делают всё возможное, чтобы выяснить обстоятельства и точную причину взрывов. Многие американские блогеры уже высказали предположение, что речь может идти о террористической атаке.
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