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ОАК возобновила программу лётных испытаний пассажирского самолёта Ил-114-300

31 марта 2024, 16:21
Фото: iStock/ILya Oslyakov

Фото: iStock/ILya Oslyakov

Объединённая авиастроительная корпорация возобновила программу лётных испытаний пассажирского самолёта Ил-114-300. Об этом сообщает «Ростех».
Сообщается, что в рамках программы летных испытаний первый полёт произошел с аэродрома филиала ПАО «ОАК» — ЛАЗ им. Воронина. Длительность полета составила сорок минут.

В процессе испытаний выполнялась проверка устойчивости и управляемости воздушного судна, а также стабильная работа российского оборудования. В «Ростехе» отметили, что полет прошел в штатном режиме, все системы работали исправно.


Ранее сообщалось, что киргизское правительство приобрело самолет Airbus А-320, который был выпущен в 2002 году, для поездок президента и первых лиц государства. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#испытания
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На Украине призвали голосовать за президента, проживающего в бункере
В Днепропетровске неизвестные расклеили объявления о выборах президента Украины
31 марта 2024, 15:56

Фото: iStock/bizoo_n

В Днепропетровске неизвестные расклеили объявления о выборах президента Украины. Об этом сообщает Telegram-канал журналиста Владимира Соловьёва.
Отмечается, что на бюллетене указан единственный кандидат Владимир Зеленский, а также описывается его короткая биография. Особое внимание занимает пункт о том, что нынешний украинский лидер проживает в бункере.



Напомним, на Украине из-за военного положения не состоялись запланированные на 31 марта президентские выборы. По украинскому законодательству, проведение выборов в период военного времени запрещено. Однако полномочия нынешнего главы государства Владимира Зеленского истекают 20 мая.

Ранее киевский политолог Андрей Золотарев высказал предположение, что западные страны могли запретить украинским политикам обсуждать легитимность президента Владимира Зеленского после окончания срока его полномочий.

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#украина
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В Дубне начали подготовку к туристическому сезону
31 марта 2024, 14:55

Фото: Telegram-канал Михаила Тихомирова

В Дубне Московской области началась подготовка к туристическому сезону, об этом сообщил глава города Михаил Тихомиров в своём Telegram-канале.
«Параллельно уборке города стартовала и работа по подготовке Дубны к туристическому сезону. На этот год много планов. Работаем, чтобы наш наукоград был комфортным и привлекательным для отдыха как для жителей, так и для гостей», — написал Тихомиров.

По его словам, в нынешнем летнем сезоне начнут свою работу 17 кафе и ресторанов, которые располагают открытой верандой. При этом, часть из них откроет свои двери уже в мае.

В июне в Парке семейного отдыха откроется новое кафе, в котором будут подавать шашлык, хот-доги, бургеры, блины, пицца, горячие и прохладительные напитки.

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#московская область
#дубна
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#рестораны
#туризм
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В Дубне продолжают реставрацию мозаик художницы Нади Леже
31 марта 2024, 14:48

Фото: Telegram-канал Михаила Тихомирова

В подмосковном городе Дубна продолжают реставрацию мозаик художницы Нади Леже, об этом сообщил глава Дубны Михаил Тихомиров в своём Telegram-канале.
«Одной из самых ярких туристических достопримечательностей Институтской части Дубны, конечно, всегда были мозаики. Как и обещали, реставрация мозаик художницы Нади Леже продолжается», — написал Тихомиров.

Он также сообщил, что четыре полотна отправились на реставрацию в мозаичную мастерскую Дубны. Там их восстановлением будет заниматься Михаил Поляков. Как отметил Тихомиров, Поляков — настоящий профессионал своего дела. Он подходит к своей работе с вниманием и любовью.

Тихомиров написал, что мозаики вернутся на свои места примерно через два месяца, после чего Дубна займётся реставрацией мозаик на Левом берегу.

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#дубна
#подмосковье
#реставрация
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Треш-стример Mellstroy вернулся в Россию
31 марта 2024, 14:42

Фото: iStock/inewsistock

Треш-стример Mellstroy (Андрей Бурим) утверждает, что вернулся в Россию. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT, ссылаясь на социальные сети блогера.
Отмечается, что в настоящее время Бурим находится в одной из московских гостиниц, где он снял номер за миллион рублей в сутки. Сам блогер опубликовал в соцсетях снимок возле самолета Embraer Legacy 600, на котором он прилетел.

Напомним, Андрей Бурим — блогер, уроженец Республики Беларусь. Ранее в России на стримера был заведён судебный иск об «оскорбление деловой репутации русскоязычных», по которому с него требовали взыскать штраф в размере десяти миллионов рублей. Бурима сняли с розыска в РФ и Белоруссии после того, как он пообещал оказать финансовую помощь детским домам на родине.

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Крупнейшая книжная сеть Украины начала продажу мемуаров хорватского нациста
«Страна.ua»: на Украине начали выпускать мемуары нациста Павелича
31 марта 2024, 13:59

Фото: iStock/jarino47

Крупнейшая украинская книжная сеть начала продавать мемуары хорватского фашиста Анте Павелича. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Павелич являлся главой марионеточного правительства Хорватии, выступавшей союзницей нацистской Германии в 1941-1945 годах. Он был палачом евреев, сербов и цыган, сообщил глава «Украинского еврейского комитета» Эдуард Долинский.

Он добавил, что указами Павелича были убиты свыше 30 тысяч хорватских евреев. Большинство из них казнили в концлагере Ясеновац.

При этом, по словам Долинского, в выпущенной книге об этом не говорится. А в аннотации написано лишь то, что Павелич боролся за независимость возглавляемой им Хорватии.

Книга мемуаров получила своё название от девиза нацистской ультраправой организации, действовавшей во времена Второй мировой войны, – усташи.

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#украина
#нацизм
#книга
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Филипп Киркоров рассказал о реакции своих детей на теракт в «Крокусе»
Певец Филипп Киркоров признался, что его детей напугал теракт в «Крокусе»
31 марта 2024, 13:44

Фото: Константин Семенец

Певец Филипп Киркоров на программе «Ты не поверишь» рассказал, что его дети — Мартин и Алла-Виктория — были напуганы после теракта в «Крокус Сити Холле».
Киркоров выразил глубокие соболезнования всем пострадавшим в этой жуткой трагедии. По словам певца, произошедшее «дает закалку и иммунитет», так как в наше время необходимо быть готовым ко всему. Киркоров подчеркнул, что при этом нельзя ожесточаться.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#террористы
#соболезнования
#рф
#киркоров
#крокус сити холл
#теракт
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«Если не убежать, то уплыть»: Украинские пограничники задержали мужчин с резиновой лодкой
Украинские пограничники задержали мужчин, пытавших доплыть до границы с Венгрией
31 марта 2024, 13:43

Фото: iStock/Andrii Zorii

Четверо украинцев пытались сбежать из стран, незаконно переплыв границу с Венгрией, об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.
«Группа нарушителей пыталась переплыть Тису, чтобы попасть в Венгрию. Четверых мужчин, которые несли с собой резиновую лодку, обнаружили в 100 метрах от границы», — рассказали в пресс-службе ведомства.

На задержанных составили административные протоколы. Каждому из них грозит штраф до пяти тысяч долларов. Также устанавливаются лица, которые могут быть причастны к организации этого «заплыва».

Напомним, в Верховной раде Украины рассматривается закон о тотальной мобилизации населения. К тому же, Владимир Зеленский отменил президентские выборы, сославшись на невозможность их проведения в условиях военного положения.

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#граница
#украина
#венгрия
#мобилизация
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Ракета «Союз-2.1б» стартовала с Байконура – трансляция
Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Ресурс-П» №4 стартовала с Байконура
31 марта 2024, 12:57

Фото: iStock/3DSculptor

Ракета «Союз-2.1б» со спутником дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №4 стартовала с космодрома Байконур.
Прямую трансляцию запуска ведёт «Роскосмос» в своём YouTube-канале.

По подсчётам специалистов, спутник должен отделиться от третьей ступени ракеты ровно через 9 минут 23 секунды после пуска.

Отмечается, что спутник дистанционного зондирования Земли необходим для ведения высокодетального, детального широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения земной поверхности. Это необходимо для исследования природных ресурсов планеты.

Также с помощью этого спутника можно контролировать уровень загрязнения и деградации окружающей среды, искать месторождения полезных ископаемых, оценивать состояние ледовой обстановки, производить мониторинг чрезвычайных ситуаций, а также создавать и дополнять топографические и навигационные карты.

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#спутник
#роскосмос
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Умерла тренер фигуристов Авербуха и Валиевой Наталья Дубинская
31 марта 2024, 12:44

Фото: iStock/Екатерина Кузнецова

На 75 году жизни скончалась заслуженный тренер России по фигурному катанию Наталья Дубинская. Об этом в соцсетях сообщил её сын Денис Самохин.
Среди учеников Дубинской такие мастера как Илья Авербух и Камила Валиева. Также она учила Ирину Лобачевскую, Даниила Глейхенгауза, братьев Александра и Владимира Успенских, Елену Куракову и многих других известных российских фигуристов.

Отмечается, что тренер ушла из жизни вечером 30 марта.

По словам её сына, который также является тренером по фигурному катанию, Дубинская в течение четырёх лет страдала от бокового амиотрофического склероза. В последние годы она не работала из-за болезни.

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#фигурное катание
#смерть
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