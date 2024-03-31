ОАК возобновила программу лётных испытаний пассажирского самолёта Ил-114-300

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Объединённая авиастроительная корпорация возобновила программу лётных испытаний пассажирского самолёта Ил-114-300. Об этом сообщает «Ростех».
Сообщается, что в рамках программы летных испытаний первый полёт произошел с аэродрома филиала ПАО «ОАК» — ЛАЗ им. Воронина. Длительность полета составила сорок минут.
В процессе испытаний выполнялась проверка устойчивости и управляемости воздушного судна, а также стабильная работа российского оборудования. В «Ростехе» отметили, что полет прошел в штатном режиме, все системы работали исправно.
Ранее сообщалось, что киргизское правительство приобрело самолет Airbus А-320, который был выпущен в 2002 году, для поездок президента и первых лиц государства. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В процессе испытаний выполнялась проверка устойчивости и управляемости воздушного судна, а также стабильная работа российского оборудования. В «Ростехе» отметили, что полет прошел в штатном режиме, все системы работали исправно.
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Екатерина Коршунова