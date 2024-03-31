ВКС РФ нанесли групповой удар по энергетической инфраструктуре Украины

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ВС РФ нанесли удар по объектам энергетики и газа Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что в результате атаки нарушена работа украинских предприятий оборонной промышленности, на которых изготавливались вооружения. В военном ведомстве подчеркнули, что все цели удалось достичь.
Ранее сообщалось, что в Одесской области в результате падения обломков дрона произошел пожар на одном из энергообъектов.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Ранее сообщалось, что в Одесской области в результате падения обломков дрона произошел пожар на одном из энергообъектов.
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Екатерина Коршунова