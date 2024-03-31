Минобороны: на аэродроме Вознесенск уничтожены три самолета Су-25 ВВС Украины

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На аэродроме Вознесенск в Николаевской области уничтожены три самолета Су-25 ВВС Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным источника, в атаке участвовали артиллеристы, ракетчики и пилоты оперативно-тактической авиации. Отмечается, что также были уничтожены радиолокатор подсвета и наведения, машина боевого управления, три пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по объектам энергетики и газа Украины. В результате атаки нарушена работа украинских предприятий оборонной промышленности.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова