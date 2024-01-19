Объем пиратского контента в России вырос вдвое

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Роскомнадзор заблокировал около 1,1 миллиона ссылок с пиратским контентом, что почти в два раза больше, чем годом ранее (458 тысяч), сообщают «Известия».
Ведомство отмечает, что за все время действия антипиратского меморандума из поисковой выдачи было удалено около 178 миллионов ссылок.
В настоящее время отсутствует административная ответственность для владельцев ресурсов, отказывающихся удалять объекты, нарушающие авторские и смежные права.
Президент антипиратской ассоциации «Русский щит» Юрий Злобин отмечает, что, если сами правообладатели не защищают свой контент от пиратства, никто не обязан делать это за них.
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Артем Кузьмин