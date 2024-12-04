Обнаружены сокровища, похищенные с затонувших парусников

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Кладоискателя Эрика Шмитта из США подозревают в торговле золотыми монетами, которые были похищены с затонувших парусников, сообщила CBS News.
Эрик Шмитт долгое время находился в поиске сокровища у побережья Флориды — там лежат остатки испанского флота, который вывозил в Европу золото, серебро и драгоценные камни. В 1715 году 11 кораблей попали в сильный шторм и утонули. Через несколько столетий их обломки обнаружили, но поднять груз не получилось. Кладоискатели, которые решили испытать удачу в местах, где затонули эти судна, по сей день находят золото и серебро.
В 2015 году родственники Эрика Шмитта смогли поднять со дна 101 золотую монету. Стоимость находки составляла 4,5 миллиона долларов. Поскольку по закону штата Флорида Эрик Шмитт должен был отдать 20 процентов находок государственным музеям, американец решил утаить 50 монет и предпринял попытку продать их на чёрном рынке.
Сотрудники правоохранительных органов нашли доказательства десятков незаконных сделок, совершённых кладоискателем в период с 2023 по 2024 год. Во время обысков у покупателей изъяли 37 монет и даже те пять, что купил представитель некоего аукционного дома, который не знал, что золото не декларировалось. Остальные 13 монет до сих пор ищут.
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В 2015 году родственники Эрика Шмитта смогли поднять со дна 101 золотую монету. Стоимость находки составляла 4,5 миллиона долларов. Поскольку по закону штата Флорида Эрик Шмитт должен был отдать 20 процентов находок государственным музеям, американец решил утаить 50 монет и предпринял попытку продать их на чёрном рынке.
Сотрудники правоохранительных органов нашли доказательства десятков незаконных сделок, совершённых кладоискателем в период с 2023 по 2024 год. Во время обысков у покупателей изъяли 37 монет и даже те пять, что купил представитель некоего аукционного дома, который не знал, что золото не декларировалось. Остальные 13 монет до сих пор ищут.
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Ольга Енгалычева