Общественная палата Подмосковья подвела итоги работы за год

Фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Хакимов)
«Хочу поблагодарить каждого из коллег за активную позицию и вклад в развитие гражданского общества. В будущем году перед нами встает важная задача – празднование 80-летия Победы. Это событие имеет огромное значение не только для каждого из нас лично, но и для всей страны. Мы должны сделать всё возможное, чтобы достойно отметить этот великий праздник», — сказал председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов.Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин также поблагодарил членов Общественной палаты за активную деятельность и отметил их вклад в помощь участникам специальной военной операции и членам их семей.
«В этом году очень много было сделано в части заботы об участниках СВО и их семьях. В каждом округе продолжают работать центры поддержки. Есть так называемая система кураторства. И я признателен членам Общественной палаты, которые этим занимаются. Это приоритет номер один для всех органов власти, и тех, кто вовлечен в общественную деятельность», — сказал Вячеслав Духин.
Вячеслав Духин (фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Хакимов)
В свою очередь, первый зампред Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева напомнила, что в VIII созыве палаты появилась комиссия по волонтёрству, добровольчеству и вопросам специальной военной операции. Кроме того, работать начали ещё четыре новые комиссии: по законотворчеству и взаимодействию с общественными советами при центральных исполнительных органах власти, по социальным коммуникациям и обращениям граждан, по общественному контролю и открытости власти и по спорту и здоровому образу жизни.
Была также отмечена реализованная совместно с РЖД инициатива общественников, направленная на сохранение культурного наследия: на Ярославском направлении было запущено два тематических поезда, посвящённых музею «Абрамцево» и меценату Савве Мамонтову. В будущем году планируется запустить девять таких поездов.
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