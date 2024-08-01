Губернатор Воробьёв утвердил свою треть Общественной палаты Подмосковья

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв утвердил свою треть состава Общественной палаты региона. Распоряжение опубликовано на сайте правительства региона.
Согласно закону, по одной трети членов палаты от её общей численности, то есть по 33 человека, утверждают губернатор области и Мособлдума, последняя треть – члены палаты, утверждёнными губернатором и Московской областной думой.
Региональные депутаты определились со своими списком ещё в июне. Всего будет отобрано 99 кандидатов.
Нынешний состав Общественной палаты Московской области был сформирован в 2021 году.
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Региональные депутаты определились со своими списком ещё в июне. Всего будет отобрано 99 кандидатов.
Нынешний состав Общественной палаты Московской области был сформирован в 2021 году.
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Лора Луганская