Глава подмосковной ОП Торкунов разъяснил, как будет работать закон об общественных советах

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Принятие Мособлдумой первого в России регионального закона, регулирующего деятельность общественных советов при органах государственной власти, стало возможным благодаря поддержке губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Об этом сообщил председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов.
Закон стал первой законодательной инициативой Общественной палаты после наделения её таким правом в прошлом году. Он устанавливает единый порядок формирования общественных советов при органах власти.
Как считает Торкунов, принятый закон – показатель доверия со стороны власти, а также признак состоятельности институтов гражданского общества Подмосковья.
Общественные советы призваны усилить связь с гражданским обществом, чтобы мнения жителей максимально учитывались при принятии важных государственных решений.
В Мособлдуме находится ещё одна законодательная инициатива Общественной палаты. Это проект закона об общих принципах организации и деятельности муниципальных общественных палат. Его задача – создать единый механизм формирования этих институтов гражданского общества в Подмосковье.
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Как считает Торкунов, принятый закон – показатель доверия со стороны власти, а также признак состоятельности институтов гражданского общества Подмосковья.
«Прежде, чем закон был принят в заключительном чтении, была проделана большая работа, которая порой двигалась очень напряжённо. Однако благодаря принципиальной позиции губернатора Андрея Воробьёва и председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова удалось получить блестящий результат. Это ясно демонстрирует стратегию лидерства региона, реализуемую губернатором. Сейчас общественные советы формируются самими ведомствами. Но принятый закон позволит ОПМО прямо влиять на процесс их создания, активнее взаимодействовать с органами госвласти», – сказал Торкунов.Он добавил, что закон как эталонный будет рекомендован для принятия и в других регионах.
Общественные советы призваны усилить связь с гражданским обществом, чтобы мнения жителей максимально учитывались при принятии важных государственных решений.
В Мособлдуме находится ещё одна законодательная инициатива Общественной палаты. Это проект закона об общих принципах организации и деятельности муниципальных общественных палат. Его задача – создать единый механизм формирования этих институтов гражданского общества в Подмосковье.
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Лора Луганская