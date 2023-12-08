Общественная палата Подмосковья подвела итоги работы за уходящий год

Фото: МИСК МО
Итоги уходящего года подвели на III Межрегиональном форуме Общественной палаты Московской области, который прошёл в Красногорске. На нём также наметили планы на 2024-й.
Помимо подмосковных участников, на форум приехали представители общественных палат Ленинградской, Владимирской, Тверской, Липецкой, Ивановской, Ростовской областей, Карелии, ДНР и ЛНР.
Он добавил, что узловая темой этого года связана с Годом учителя и наставника. А 2024-й объявлен Годом семьи.
Одним из главных событий уходящего года стали выборы губернатора и депутатов областного парламента. В Подмосковье было развёрнуто больше всего избирательных участков в стране – почти 4 тыс. На них работали около 20 тыс наблюдателей, 12 тыс из них прошли обучение в Общественной палате.
На выборах работали ребята из таких объединений, как «Волонтёры Подмосковья», «Российские студенческие отряды», «Молодая гвардия». Некоторые наблюдатели вошли в молодёжное крыло Общественной палаты Московской области. На данный момент в состав ОПМО включены четыре молодых эксперта. Планируется, что всего в работе будут участвовать около 20 человек.
Самые активные подростки в Общественной палате будут заниматься вопросами ЖКХ, экологии, добровольчества, поддержки участников СВО. Ребята уже активно включились в работу по сбору гуманитарной помощи для бойцов.
Поддержки участников спецоперации и их семей стала главным направлением работы ОПМО в уходящем году. Она велась как в Подмосковье, так и в новых регионах.
Общественная палата также вела работу по сохранению исторической и культурной памяти, туристической привлекательности региона. Так, во многом благодаря её усилиям, при поддержке губернатора удалось сохранить видовое пространство музея-заповедника «Абрамцево».
Всего в 2023 году Общественная палата Московской области провела 14 форумов по различным направлениям. В них приняли участие почти 2 тыс человек.
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«Сегодня мы провели заключительное в этом году пленарное заседание Общественной палаты Московской области. В нём принимали участие представители 11 общественных палат, в том числе из Донбасса. Это очень хорошая практика, когда мы имеем возможность пообщаться, обменяться мнениями, поделиться опытом. Это исключительно важно для развития гражданского общества. Сегодня мы также организовали встречу с экспертами по различным направлениям», – сказал председатель Общественной палаты Подмосковья Анатолий Торкунов.
Одним из главных событий уходящего года стали выборы губернатора и депутатов областного парламента. В Подмосковье было развёрнуто больше всего избирательных участков в стране – почти 4 тыс. На них работали около 20 тыс наблюдателей, 12 тыс из них прошли обучение в Общественной палате.
«От лица губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва хочу поприветствовать участников форума. В этом году мы стали участниками большого политического процесса. Кто-то работал в мониторинговых группах, кто-то – на участках, кто-то обучал наблюдателей, а кто-то был в нашем Центре общественного наблюдения. Как результат – выборы получились прозрачными, прошли без нарушений», – сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.Она отметила хорошее взаимодействие Общественной и муниципальных палат.
На выборах работали ребята из таких объединений, как «Волонтёры Подмосковья», «Российские студенческие отряды», «Молодая гвардия». Некоторые наблюдатели вошли в молодёжное крыло Общественной палаты Московской области. На данный момент в состав ОПМО включены четыре молодых эксперта. Планируется, что всего в работе будут участвовать около 20 человек.
Самые активные подростки в Общественной палате будут заниматься вопросами ЖКХ, экологии, добровольчества, поддержки участников СВО. Ребята уже активно включились в работу по сбору гуманитарной помощи для бойцов.
Поддержки участников спецоперации и их семей стала главным направлением работы ОПМО в уходящем году. Она велась как в Подмосковье, так и в новых регионах.
«Общественной палате Луганской Народной Республики – всего четыре года. Сейчас проходит интеграция в российское правовое поле. Мы с удовольствием и благодарностью принимаем опыт, который имеется у субъектов Федерации. С Московской областью у нас тесное взаимодействие. Мы реализуем проекты по детскому воспитанию, проводим совместные мероприятия. Помогаем нашим бойцам на передовой – обеспечиваем бронежилетами, беспилотниками. Протезирование – тоже очень серьёзная помощь», – сказал председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин.Активная работа продолжилась и в сфере здравоохранения. Весь год вёлся мониторинг качества медицинских услуг в Московской области. Результаты регулярно обсуждали с жителями на форумах.
Общественная палата также вела работу по сохранению исторической и культурной памяти, туристической привлекательности региона. Так, во многом благодаря её усилиям, при поддержке губернатора удалось сохранить видовое пространство музея-заповедника «Абрамцево».
Всего в 2023 году Общественная палата Московской области провела 14 форумов по различным направлениям. В них приняли участие почти 2 тыс человек.
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Лора Луганская