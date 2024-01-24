Госудума в первом чтении приняла закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

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Госдума в первом чтении приняла законопроект о лишении имущества за фейки о российской армии и призывы к осуществлению деятельности против государства.
Отмечается, что поправки предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.
Согласно пояснительной записке, конфискация денег, имущества и иных ценностей будет производиться для пресечения финансовой поддержки преступлений, направленный против безопасности России.
Также с этими целями предлагается лишать по решению суда специального, воинского или почётного звания, а также государственных наград лиц, которые совершили действия, направленные против России.
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Анастасия Чинкова