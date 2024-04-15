Общественник Корниец заявил о важности сбора на утилизацию одноразовых мангалов

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Председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец предложил ввести целевой сбор на утилизацию одноразовых мангалов.
Он пояснил, что наступает сезон шашлыков на природе, после которого остаются брошенными использованные металлические мангалы. По мнение Корниеца, сбор будет направляться исключительно на утилизацию таких предметов.
До этого сообщалось, что в Москве запустят сервис бронирования пикниковых зон.
Ранее депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявлял, что российским дачникам в текущем году могут грозить штрафы за самозахват земельных участков, строительство незаконных построек, неправильную установку мангала.
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«Большинство отдыхающих ведут себя на природе ответственно и стараются оставлять место отдыха чистым и прибранным. Но недобросовестное меньшинство мусорит в таких объёмах, что создаётся реальная опасность экологической катастрофы», — приводит RT текст обращения Корниеца на имя министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова.
До этого сообщалось, что в Москве запустят сервис бронирования пикниковых зон.
«В Москве открылся сезон пикников. Но желающие отдохнуть на природе сталкиваются с тем, что все зоны отдыха заняты заранее, в том числе недобросовестным путём. Там находится человек, который за деньги придерживает место. Другие посетители не могут найти беседку. Новый сервис аренды пикниковых площадок позволит пресечь любые мошенничества такого рода», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы ГБУ «Мосприрода».
Ранее депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявлял, что российским дачникам в текущем году могут грозить штрафы за самозахват земельных участков, строительство незаконных построек, неправильную установку мангала.
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Мелисса Тимофеева