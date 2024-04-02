Юрист Постанюк предостерёг дачников от неправильного розжига костра

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Юрист Владимир Постанюк заявил, что дачникам грозит ответственность за несоблюдение правил безопасности и неправильный розжиг костра на участке.
За нарушения может последовать административное наказание в виде штрафа в размере от 5 до 20 тыс. рублей.
От 20 до 50 тыс. рублей грозит за разведение сорняков, более серьёзное наказание может последовать за выращивание запрещённых растений. Кроме того, юрист напомнил, что не стоит складировать мусор на своём участке, а также использовать свою территорию для разведения домашних животных на продажу.
До этого садоводам, находящимся в средней полосе России, рекомендовали сажать редис в этом году в середине апреля, если речь идёт об открытом грунте, и с конца марта – для теплиц. Как пишет Общественная Служба Новостей перед посевом необходимо подготовить необходимый материал, а именно просеять семена, замочить их в специальной марле на 12 часов, прогреть в воде, а затем высушить.
Ранее доцент кафедры химических технологий Пермского Национального Исследовательского Политехнического Университета (ПНИПУ) Андрей Старостин заявлял, что домашние удобрения из пищевых отходов могут представлять опасность для здоровья, если не соблюдать меры предосторожности.
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Химик Старостин рассказал об опасности домашних удобрений из отходов
«Место разведения открытого огня должно располагаться на расстоянии 15 м от построек. Если костер в металлической бочке – 7,5. Мангал же можно устанавливать в пяти метрах от построек», — добавил в беседе с «Москвой 24» Постанюк.
До этого садоводам, находящимся в средней полосе России, рекомендовали сажать редис в этом году в середине апреля, если речь идёт об открытом грунте, и с конца марта – для теплиц. Как пишет Общественная Служба Новостей перед посевом необходимо подготовить необходимый материал, а именно просеять семена, замочить их в специальной марле на 12 часов, прогреть в воде, а затем высушить.
Ранее доцент кафедры химических технологий Пермского Национального Исследовательского Политехнического Университета (ПНИПУ) Андрей Старостин заявлял, что домашние удобрения из пищевых отходов могут представлять опасность для здоровья, если не соблюдать меры предосторожности.
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Мелисса Тимофеева