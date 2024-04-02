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Юрист Постанюк предостерёг дачников от неправильного розжига костра

02 апреля 2024, 20:20
Фото: iStock/Karetyna Fedash

Фото: iStock/Karetyna Fedash

Юрист Владимир Постанюк заявил, что дачникам грозит ответственность за несоблюдение правил безопасности и неправильный розжиг костра на участке.
За нарушения может последовать административное наказание в виде штрафа в размере от 5 до 20 тыс. рублей.

«Место разведения открытого огня должно располагаться на расстоянии 15 м от построек. Если костер в металлической бочке – 7,5. Мангал же можно устанавливать в пяти метрах от построек», — добавил в беседе с «Москвой 24» Постанюк.


От 20 до 50 тыс. рублей грозит за разведение сорняков, более серьёзное наказание может последовать за выращивание запрещённых растений. Кроме того, юрист напомнил, что не стоит складировать мусор на своём участке, а также использовать свою территорию для разведения домашних животных на продажу.

До этого садоводам, находящимся в средней полосе России, рекомендовали сажать редис в этом году в середине апреля, если речь идёт об открытом грунте, и с конца марта – для теплиц. Как пишет Общественная Служба Новостей перед посевом необходимо подготовить необходимый материал, а именно просеять семена, замочить их в специальной марле на 12 часов, прогреть в воде, а затем высушить.

Ранее доцент кафедры химических технологий Пермского Национального Исследовательского Политехнического Университета (ПНИПУ) Андрей Старостин заявлял, что домашние удобрения из пищевых отходов могут представлять опасность для здоровья, если не соблюдать меры предосторожности.

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#дача
#удобрения
#юрист
#снт
#нарушения
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ООН: Свыше 1,7 млн жителей Газы находятся на грани голода
02 апреля 2024, 20:25

Фото: iStock/Askolds

Порядка 75% жителей Газы сталкиваются с острой нехваткой воды и продовольствия и находятся на грани голода. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
Помимо нехватки продуктов и воды, люди имеют проблемы с обеспечением медикаментами, а также сложности в части обеспечения безопасности. ведь укрытий на случай обстрелов также не хватает на всех.

Боевые действия в районе Хан-Юниса вынудили тысячи людей передвигаться в город Рафах на юге сектора Газа, в котором уже проживает более половины населения анклава. Переселенцы живут там в палатках, временных убежищах или под открытым небом. Последствия боевых действий сильнее всего затронули женщин, стариков и детей.

В Газе по-прежнему нет электричества, люди сталкиваются с плохим обеспечением водой.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении, распространенном его канцелярией 2 апреля, признал факт удара по мирным людям в Газе.

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#сектор газа
#израиль
#хамас
#голод
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Перечислены эффективные меры защиты собак от клещей
Ветеринар Шеляков рекомендовал специальные капли и таблетки
02 апреля 2024, 19:54

Фото: iStock/Adam Bartosik

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил, что специальные капли на холку и таблетки являются эффективными мерами для защиты собаки от клещей.
«Эффективным способом защиты собак от клещей является капли на холку. Но они действуют месяц, и их надо правильно капать: наносить несколько точек на грязную шерсть. Самым эффективным способом защиты являются таблетки от клещей. Практически нет случаев, когда собаки не защищались от клещей. Но с импортными препаратами могут быть проблемы», — пояснил в беседе с NEWS.ru Шеляков.

А вот неэффективными средствами, по словам врача, являются ошейники и распылители на всё тело.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев сообщал, что знакомить питомца с детьми нужно правильно, в ином случае даже самый спокойный пёс может проявить агрессию.

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#собаки
#советы
#ветеринары
#клещи
#безопасность
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Столтенберг предложил создать фонд для Украины на сто миллиардов долларов
Генсек НАТО предложил создать фонд взносов для Киева на 100 миллиардов долларов
02 апреля 2024, 19:38

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил создать фонд взносов для финансирования Украины на сумму 100 миллиардов долларов в течение пяти лет в рамках пакета документов, который будет подписан на июльском саммите альянса в Вашингтоне, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил создать фонд союзнических взносов на сумму 100 миллиардов долларов в течение пяти лет для Украины в рамках пакета документов, который лидеры альянса подпишут, когда соберутся в Вашингтоне в июле.

По словам источников, союзники все еще обсуждают предложение Столтенберга и любую механику расчета, в том числе вопрос о том, включать ли двустороннюю помощь Украине в общую сумму.

В то же время отмечается, что предложение, которое нуждается в одобрении тридцати двух союзников НАТО, скорее всего, будет изменено до того, как будет окончательно согласовано.

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#помощь
#украина
#фонд
#нато
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У мессенджера Telegram произошел сбой
02 апреля 2024, 19:16

Фото: iStock/Penderev

Пользователи мессенджера Телеграм жалуются на работу приложения. Самая распространённая проблема в отправке Аудио и медиафайлов.
Прежде масштабный сбой в работе мессенджера произошел пятого марта.

Кроме Телеграм, неполадки в работе сервисов замечали пользователи YouTube, WhatsApp, сервисов Google.

Со сбоями в приложениях столкнулись в Германии, Испании и Франции. Через некоторое время сервисы заработали в прежнем режиме. Причины неполадок остались неизвестными.

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#youtube
#чат
#интернет
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Реконструкцию станции Железнодорожной завершат летом будущего года
02 апреля 2024, 19:13

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Полностью завершить реконструкцию станции Железнодорожная, которая сейчас продолжается в Балашихе, планируется в июле 2025 года. Такой срок назвали в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Сейчас идёт второй этап реконструкции, который включает обновление платформ №3 и №4, устройство Северного вестибюля с оставшейся частью конкорса. На станции уже демонтирована надфундаментная часть, переустроены коммуникации в районе платформы №3. Сейчас строители возводят надфундаментную часть и готовятся к устройству фундамента северного павильона. Параллельно демонтируют действующую платформу №4», – говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что первый этап реконструкции завершили в сентябре. На станции возвели две платформы с навесами, построили южный вестибюль с конкорсом, где оборудовали 10 эскалаторов, четыре лифта и установили более 40 турникетов. Проведено благоустройство прилегающей территории.

Железнодорожная – одна из самых загруженных станций в Подмосковье. Ежедневно ею пользуются более 60 тыс. пассажиров. На станции возведут четыре новые платформы с навесами во всю длину и самый большой на МЦД мост-конкорс площадью более 5 тыс. кв. м.

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#железнодорожная станция
#железные дороги
#балашиха
#реконструкция
#подмосковье
#московская область
#строительство
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Установлено, кем в Москве работал десятый фигурант по делу о теракте в «Крокусе»
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Юсуфзода работал в Москве с отцом и братом
02 апреля 2024, 18:57

Фото: Istock/Олег Копьёв

Десятый фигурант по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Якубджон Юсуфзода работал в Москве с отцом и братом. Об этом изданию РИА Новости сообщила его супруга.
Она рассказала, что ее муж приезжал в Москву на заработки. Официально трудоустроен не был, подрабатывал на стройках. Также известно, что у него была временная регистрация в Москве.

По данным правоохранителей, Юсуфзода перевел задержанным террористам деньги за проживание в съемной квартире в Москве. В настоящее время он арестован до 22 мая.

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#фсб
#теракт
#регистрация
#крокус сити холл
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Биолог Мануков предупредил о сроках начала нападения акул в Египте
02 апреля 2024, 18:26

Фото: iStock/Steve Hinczynski

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Юрий Мануков заявил, что акулы в Красном море на побережьях курортов Египта начинают активизироваться и могут нападать на людей преимущественно с середины апреля.
«В районе Шарм-эль-Шейха и Хургады наиболее опасное время с середины апреля до начала июня. В это время многие виды акул мигрируют из Индийского океана в Красное море и подходят к берегам на мелководье, так как здесь обильнее пища и здесь идут спаривание и деторождение. В этот период акулы наиболее агрессивны и очень опасны», — отметил в беседе с «Известиями» Мануков.

Он добавил, что немного безопаснее в этом отношении период с июня по август, однако в это время самки акул защищают своих детёнышей, так что тоже надо быть аккуратнее.

В прошлом году акулы не раз нападали на туристов в курортных зонах. В частности, четырёхметровая акула напала на туристку в египетском курортном городе Дахаб.

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#опасность
#животные
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Подмосковные парки принимают участие в премии «Парки России»
02 апреля 2024, 18:25

Фото: istockphoto / Valeriya

Парки Подмосковья приняли участие в I Всероссийской парковой премии «Парки России». Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Международная выставка-конференция по созданию, обслуживанию и развитию комфортной городской среды, парков отдыха состоится с 3 по 4 апреля.

«Всероссийская парковая премия- это отличная возможность для развития парков и общественных пространств страны. <…> Мы благоустраиваем ежегодно много парков регионе, используя, в том числе, информацию, которую получаем благодаря премии», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Стоит добавить, что от региона будут выступать 17 спикеров в 14 сессиях.

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#министерство благоустройства мо
#премия
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В Москве выросли цены на первичное жильё
02 апреля 2024, 18:12

Фото: iStock/FooTToo

Первичная жилая недвижимость подорожала в столице на 11%. Об этом сообщил управляющий директор агентства недвижимости Руслан Сырцов.
«В девяти из 12 округов цены росли темпами, опережающими инфляцию. Это объясняется последствиями колебаний ключевой ставки и валютных курсов, изменениями на ипотечном рынке. Но на динамику цен влияет и интенсивное развитие многих локаций», — пояснил в беседе с «Известиями» Сырцов.

Он добавил, что вероятность дальнейшего роста стоимости такой недвижимости будет оставаться и далее, даже при более стабильной социально-экономической обстановке.

Ранее вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев заявил, что в случае, если ключевая ставка не понизиться до осени, вторичное жильё в России подешевеет на 5-10%.

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