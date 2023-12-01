Общественник Саверский: Системе ОМС ничего не угрожает

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Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский заявил, что система ОМС никуда не исчезнет и не умрёт в России, поскольку она нужна государству.
«Страховщиком в системе ОМС является государство. Поэтому ОМС не умрет, пока компании, которые называются страховыми нужны государству. Фонд ОМС имеет функцию вертикального управления через свои территориальные фонды, которых у Минздрава нет, поэтому чиновники обращаются в территориальный ФОМС, где находятся деньги», — приводит Общественная Служба Новостей слова Саверского.
По мнению эксперта, ещё одним доказательством того, что ОМС никуда не денется, является бюджет всех государственных расходов, включая ОМС и регионального и федерального уровня.
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