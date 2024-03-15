«Общественное»: В Киеве и области слышны взрывы

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В Киеве прогремел ряд взрывов, сообщило украинское издание «Общественное. Новости». А представители городской военной администрации украинской столицы (КГВА) рассказали о том, что рядом с Киевом работают системы противовоздушной обороны. В свою очередь в городской военной администрации информировали о работе системы ПВО рядом с Киевом.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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