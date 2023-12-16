«Страна»: В Киеве и Киевской области произошли взрывы, объявлена тревога

Фото: iStock/RamonCast
В Киевской области прозвучал ряд взрывов, после этого и в регионе, и в столице Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
Читайте также:
«Страна» сообщает о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
«Страна.ua»: В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы
Артем Путинцев