В Киеве и восьми областях Украины объявлена воздушная тревога

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Утром 20 февраля воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины и Киеве. Об этом информирует министерство цифровой трансформации республики.
Сирены включились в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. В ночь на 20 февраля в Днепре и подконтрольном Киеву Запорожье, а также в Харьковской области звучали взрывы.
Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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