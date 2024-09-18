Общество «Знание» организует онлайн-викторину по истории знаменитого торгового маршрута

Фото: Министерство образования Московской области
1 октября 2024 года в 14:00 по московскому времени состоится онлайн-викторина «Путь из варяг в греки: тысячелетняя история развития идей, людей и технологий», организованная Российским обществом «Знание», сообщает Министерство образования Московской области.
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