Жителей Подмосковья пригласили написать Всероссийский экономический диктант

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Во всех регионах России, в том числе в Московской области, 15 октября пройдёт VIII ежегодная образовательная акция «Всероссийский экономический диктант», сообщили в пресс-службе Минобразования Подмосковья. Цель акции – повысить уровень экономической грамотности населения и дать возможности проверить знания в области экономики.
«Тема акции в этом году – «Сильная экономика – процветающая Россия!». Экономический диктант пройдёт в двух вариантах: для школьников 9-11 классов, а также для студентов вузов и других профессиональных и социальных групп. Участники смогут выбрать удобный формат участия: прийти на одну из региональных площадок или написать диктант онлайн на сайте акции. Участники получат сертификаты», – отметили в министерстве.Победители, набравшие 90 баллов и более, получат приглашение на финал Фестиваля экономической науки и другие мероприятия Вольного экономического общества России, которое выступает организатором диктанта.
В рамках акции для студентов вузов проводится конкурс «Лучший вопрос для Всероссийского экономического диктанта 2024». Победители смогут увидеть свои вопросы в перечне заданий диктанта. Вопросы на конкурс принимают до 9 сентября.
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Лора Луганская