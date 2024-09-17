С 10 по 28 октября пройдёт акция «Цифровой Диктант»

Фото: istockphoto / Jacob Wackerhausen
С 10 по 28 октября 2024 года пройдет Всероссийская акция «Цифровой диктант», организованная Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК), сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
«Цифровой Диктант» — это ежегодная Всероссийская инициатива, направленная на оценку уровня цифровой грамотности, которая с 2019 года проходит на платформе ЦифровойДиктант.рф. Акция признана самой масштабной проверкой знаний в области цифровых технологий в России.
В 2024 году «Цифровой Диктант» состоится с 10 по 28 октября на всей территории страны, предлагая возможность участвовать как в онлайн, так и в офлайн-формате. Участники смогут оценить свои цифровые навыки и познакомиться с ИТ-сервисами и продуктами, доступными в их регионах.
В рамках акции запланированы различные мероприятия для повышения уровня цифровой грамотности, такие как: круглые столы, образовательные лекции и мастер-классы. Также предусмотрено тестирование на специально организованных площадках в разных городах России. Результаты тестирования помогут сформировать индекс цифровой грамотности населения страны.
Основная цель акции — предоставить возможность каждому измерить свой уровень цифровой грамотности и разобраться в таких аспектах, как цифровое потребление, цифровые навыки и безопасность в интернете. В этом году будет введен новый блок вопросов, посвященный финансовой киберграмотности. Диктант предлагает участникам разных возрастов ознакомиться с новыми технологиями и ближе узнать о цифровых сервисах, включая отечественные разработки.
Проект предоставляет участникам возможность разработать индивидуальную стратегию повышения своей цифровой грамотности, основываясь на анализе ошибок и использовании просветительских материалов.
Диктант ориентирован на широкую аудиторию и учитывает особенности различных возрастных групп: детей (10-13 лет), подростков (14-17 лет), взрослых (18-59 лет) и людей старшего возраста (60+).
Читайте также:
Во Всероссийском IT-диктанте поучаствовали студенты колледжа «Подмосковье»
Подмосковные старшеклассники написали «Диктант здоровья»
Жителей Подмосковья пригласили написать Всероссийский экономический диктант
В 2024 году «Цифровой Диктант» состоится с 10 по 28 октября на всей территории страны, предлагая возможность участвовать как в онлайн, так и в офлайн-формате. Участники смогут оценить свои цифровые навыки и познакомиться с ИТ-сервисами и продуктами, доступными в их регионах.
В рамках акции запланированы различные мероприятия для повышения уровня цифровой грамотности, такие как: круглые столы, образовательные лекции и мастер-классы. Также предусмотрено тестирование на специально организованных площадках в разных городах России. Результаты тестирования помогут сформировать индекс цифровой грамотности населения страны.
Основная цель акции — предоставить возможность каждому измерить свой уровень цифровой грамотности и разобраться в таких аспектах, как цифровое потребление, цифровые навыки и безопасность в интернете. В этом году будет введен новый блок вопросов, посвященный финансовой киберграмотности. Диктант предлагает участникам разных возрастов ознакомиться с новыми технологиями и ближе узнать о цифровых сервисах, включая отечественные разработки.
Проект предоставляет участникам возможность разработать индивидуальную стратегию повышения своей цифровой грамотности, основываясь на анализе ошибок и использовании просветительских материалов.
Диктант ориентирован на широкую аудиторию и учитывает особенности различных возрастных групп: детей (10-13 лет), подростков (14-17 лет), взрослых (18-59 лет) и людей старшего возраста (60+).
Читайте также:
Во Всероссийском IT-диктанте поучаствовали студенты колледжа «Подмосковье»
Подмосковные старшеклассники написали «Диктант здоровья»
Жителей Подмосковья пригласили написать Всероссийский экономический диктант
Дайана Хусинова