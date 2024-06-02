Обвиняемый в оправдании терроризма Якубов попросился на СВО

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Обвиняемый в оправдании терроризма боец поп-ММА Ильяс Якубов, находящийся под стражей, попросился на передовую. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Известно, что спортсмен написал заявление начальнику СИЗО, что готов поехать в зону спецоперации. Кроме того, на суде Якубов говорил, что готов служить, поскольку имеет боевой опыт.
Однако, со слов защиты Якубова, желание обвиняемого неосуществимо, поскольку его статья не дает права служить в зоне СВО.
Ильяса Якубова задержали за опубликованную им в соцсетях видеозапись, где он участвует в бою под монолог террориста Шамиля Басаева. Басаев ликвидирован российскими спецслужбами в 2006 году, недалеко от границы с Северной Осетией, в ингушском селе Экажево.
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