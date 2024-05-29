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В Петербурге мигранта осудили за спонсирование терроризма

29 мая 2024, 16:51
Фото: istockphoto/Elena Horrmann

Фото: istockphoto/Elena Horrmann

Первый Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге вынес приговор в отношении Дилшода Мардонова. Мужчина проходил в качестве обвиняемого по делу о спонсировании терроризма.


Следователи и суд установили, что Мардонов, будучи сторонником радикальных течений в исламе, хотел оказать материальную поддержку участникам организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*. Он вступил в переписку с одним из членов организации, который находился в Сирии. Получив от него инструкции, он безналичным способом перевёл 37 тысяч рублей, осознавая, что эти деньги будут использованы для нужд террористической деятельности.

Второй Западный окружной военный суд признал Мардонова в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) и приговорил его к девяти годам лишения свободы. Из них три года он проведёт в тюрьме, а остальной срок — в исправительной колонии строгого режима.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
** Признан иноагентом в РФ, а также внесён в перечень террористов и экстремистов
#суд
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#следователи
#ук
#рф
#санкт-петербург
#терроризм
Полиция Франции задержала 10 чеченцев
France 3: во Франции задержали 10 представителей чеченской диаспоры
29 мая 2024, 16:59

Фото: iStock/HJBC

Полиция Франция задержала десятерых представителей чеченской диаспоры. Об этом сообщает телеканал France 3.
Полицейские провели операцию в 12 городах Франции. В результате им удалось задержать десять чеченцев, имена которых не называются.

Предполагается, что задержанные могут быть связаны с радикальными исламскими группировками.

В настоящее время правоохранители проводят обыски по местам их жительства.

Ранее сообщалось, что в Дагестане женщина на машине сбила девушку, а затем написала заявление в полицию на её сестру, которая просила компенсацию. Читайте об этом в материале «Радио 1».

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#франция
#полиция
#чечня
#задержание
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Пенсионерку придавило насмерть упавшее дерево в Копейске
СК возбудил дело после падения дерева на 72-летнюю пенсионерку в Копейске
29 мая 2024, 15:50

Фото: istockphoto/aga7ta

Пенсионерку придавило насмерть упавшее дерево в Копейске. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.
«По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям либо бездействию ответственных за предоставление услуг по своевременной вырубке деревьев лиц, принято процессуальное решение», – сообщили в ведомстве.

Несчастье произошло с 72-летней женщиной на улице Грибоедова во время шквалистого ветра, она скончалась на месте.

Недавно похожий инцидент произошел под Калининградом в Черняховке, где дерево упало на велосипед-коляску с двухлетним ребенком, когда он был на тротуаре с мамой. Малыша госпитализировали. В пресс-службе Следственного комитета сообщали об организации доследственной проверки.

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#пенсионеры
#челябинск
#дерево
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В Дагестане ребенок случайно застрелил брата из винтовки деда
29 мая 2024, 15:43

Фото: iStock/adgafoto

В Дагестане семилетний мальчик выстрелил в грудь своего пятилетнего брата из пневматической винтовки своего деда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
«По предварительным данным, 28 мая 2024 года в селе Червленные Буруны Ногайского района 7-летний мальчик во время игры произвел выстрел из пневматической винтовки в своего 5-летнего брата», - говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что мальчик получил ранение не совместимое с жизнью и скончался.

Сейчас полиция разбирается в произошедшем, устанавливаются все подробности ЧП.

По данным Телеграм-канала Mash Gor, дети играли с винтовкой деда. Старший ребёнок нажал на курок и выстрелил в грудь своему брату. Услышав звук выстрела, к детям сразу прибежали родители. Они вызвали скорую помощь, которая отвезла раненого в больницу. Однако там мальчик умер.

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В Касимове рухнул балкон жилого дома вместе с женщиной
29 мая 2024, 15:24

Фото: iStock/Andrii Hibelchuk

В Касимове Рязанской области обрушился балкон жилого дома в то время, когда на нем была хозяйка квартиры, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.
Согласно сообщению, происшествия произошло 26 мая в жилом доме в микрорайоне Приокский. Хозяйка квартиры вышла на балкон, при этом он рухнул вместе с ней с высоты второго этажа. Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи планируют оценить работу управляющей компании, обслуживающей дом.

По словам жителей, в доме течет крыша и вода льётся с пятого по первый этаж. При этом они уведомляли об этом чиновников и управляющую компанию, однако никто данным вопросом не заинтересовался.

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Баллон с газом разорвался в ресторане гостиницы в Чебоксарах
29 мая 2024, 14:17

Фото: iStock/Kurgu128

Баллон с газом разорвался в ресторане гостиницы в Чебоксарах. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Отмечается, что инцидент произошёл в гостинице «Волга Премиум». Взрыв мог произойти от разрыва баллона с газом, находящегося под давлением. Уточняется, что это не был взрыв бытового газа.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, в результате взрыва пострадали восемь человек. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. О состоянии пострадавших, а также о степени тяжести полученных ран не сообщается.

На месте происшествия работают экстренные службы.

В настоящее время выясняются все детали и причины произошедшего.

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#инцидент
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В Москве задержали мужчину, задолжавшего почти 50 миллионов рублей
29 мая 2024, 14:03

Фото: iStock/ronstik

В Москве сотрудники Росгвардии и полиции задержали 33-летнего уроженца Кабардино-Балкарии, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
В ведомстве рассказали NEWS.ru, что мужчина задолжал своему знакомому 49 миллионов рублей, которые не возвращает уже почти два года.

Первые деньги задержанный одолжил летом 2022 года. Средства якобы пошли на лечение отца и развитие малого бизнеса. Сначала он возвращал знакомому малые суммы от долга, постоянно перенося сроки возврата остатка. Когда потерпевший получил отказ в просьбе вернуть деньги, он обратился в полицию. На этот момент долг составил 49 миллионов рублей.

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#мошенничество
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Жители Рязани сообщили о громком взрыве над городом
Ya62.ru: в нескольких районах Рязани услышали звук взрыва над городом
29 мая 2024, 12:53

Фото: iStock/RamonCast

Жители Рязани услышали громкий звук взрыва, который раздался одновременно в нескольких микрорайонах города. Об этом сообщает Ya62.ru.
По информации портала, мощный грохот был слышен в центре Рязани, а также в Горроще, Дашково-Песочне, Канищеве и Московском.

Однако позже стало известно, что причиной громкого звука стал самолет, который шел на сверхзвуковой скорости. В оперативных службах жителей призвали сохранять спокойствие и заверили, что рязанцы слышали звуковой удар.

Похожий инцидент произошел в регионе в середине апреля. По словам жителей ряда районов города, от грохота у них задрожали стекла в домах. Причиной также стала сверхзвуковая скорость воздушного судна.

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#рязанская область
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Жительница Дагестана сбила девушку и написала на её сестру заявление о вымогательстве
В Дагестане женщина сбила девушку и написала на её сестру заявление в полицию
29 мая 2024, 11:57

Фото: iStock/Dzurag

Жительница Дагестана сбила девушку, после чего написала заявление в полицию о вымогательстве на сестру пострадавшей, просившей компенсацию. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.
Отмечается, что инцидент произошёл несколько недель назад в городе Южно-Сухокумске. Женщина на автомобиле сбила девушку на нерегулируемом перекрёстке. Пострадавшая повредила голову и ключицу. Водитель попросила не вызывать полицию, пообещав за это полностью оплатить лечение. Девушка согласилась. Скрыть следы аварии помог знакомый владелицы авто, который работает в правоохранительных органах.

У пострадавшей девушки спустя некоторое время возникли осложнения. Тогда её сестра обратилась к женщине за деньгами, поскольку лечение должно было обойтись в 300 тысяч рублей. Виновница ДТП возмутилась и отказалась отплачивать лечение, после чего написала заявление в полицию о вымогательстве.

В результате полиция привлекла к ответственности всех участников данной ситуации. Сотрудника, который скрыл следы аварии, уволили, а виновница ДТП получила штраф о ложном доносе.

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#дагестан
#полиция
#вымогательство
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ФСБ: Житель Мелитополя выдворен за пределы РФ за шпионаж в пользу Украины
29 мая 2024, 11:26

Фото: istockphoto/Diy13

Управление ФСБ по Запорожской области совместно с региональным ГУ МВД России выдворили за пределы страны гражданина Украины. Жителю Мелитополя запрещён въезд на территорию РФ в течение 20 лет.
Силовики установили, что мужчина пытался связаться с украинской стороной для того, чтобы передавать данные о местоположении российских войск и военной техники, сообщили в пресс-службе ФСБ. Кроме того, в социальных сетях он распространял информацию, оправдывающую деятельность украинских националистических формирований.

Поскольку реального ущерба своими действиями гражданин Украины нанести не успел, ему удалось избежать уголовной ответственности. Было принято решение выдворить его за пределы РФ и запретить въезд в страну на протяжении 20 лет.

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