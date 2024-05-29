В Петербурге мигранта осудили за спонсирование терроризма

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Первый Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге вынес приговор в отношении Дилшода Мардонова. Мужчина проходил в качестве обвиняемого по делу о спонсировании терроризма.
Следователи и суд установили, что Мардонов, будучи сторонником радикальных течений в исламе, хотел оказать материальную поддержку участникам организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*. Он вступил в переписку с одним из членов организации, который находился в Сирии. Получив от него инструкции, он безналичным способом перевёл 37 тысяч рублей, осознавая, что эти деньги будут использованы для нужд террористической деятельности.
Второй Западный окружной военный суд признал Мардонова в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) и приговорил его к девяти годам лишения свободы. Из них три года он проведёт в тюрьме, а остальной срок — в исправительной колонии строгого режима.
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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
** Признан иноагентом в РФ, а также внесён в перечень террористов и экстремистов
Александр Бойцов