Феминистку Маршенкулову заочно арестовали за оправдание терроризма

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Феминистка Залина Маршенкулова была заочно арестована на два месяца Перовским районным судом Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
Согласно решению суда, срок ареста начнется с момента ее задержания, экстрадиции или депортации на территорию России. Маршенкулова обвиняется по статье 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»).
Ранее следствие запросило заочный арест в отношении феминистки. Уголовное дело было возбуждено после публикации в ее Telegram-канале поста, который эксперты Московского исследовательского центра считают признаком оправдания терроризма, в связи с терактом против военкора Владлена Татарского (Максима Фомина).
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