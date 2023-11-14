Обвиняемого в растрате экс-главу НИИ вакцин Трухина лишили гражданства Никарагуа

Министерство внутренних дел Никарагуа приняло решение и лишении гражданства экс-директора Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Виктора Трухина, которого в России следствие обвиняет в растрате 436,7 млн рублей. Об этом сообщает La Gaceta.