Объявлено о запуске Международного фотоконкурса «Русская цивилизация»

Фото: istock / erikreis
В период с 12 июня по 5 октября пройдёт прием заявок на VIII Международный фотоконкурс «Русская цивилизация», который проводится в рамках государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики». Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам национальностей.
Принять участие могут не только профессиональные фотографы, но и любители в возрасте от 18 лет. Цель фотоконкурса — гармонизация межнациональных отношений и этнокультурного развития народов России посредством привлечения внимания граждан к истокам и традициям русской культуры. Он будет проводиться в семи номинациях: уникальная природа, традиции большой страны, лица и поколения, духовные скрепы, архитектура и скульптура, семейные ценности, Мир. Созидание. Жизнь. Специальная номинация конкурса — «Многодетная семья России».
Победители будут отбираться профессиональным жюри. Они получат ценные призы и подарки. Ознакомиться подробнее с условиями участия можно на официальном сайте конкурса.
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Дарья Осипова