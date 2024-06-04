В России проведут конкурс лучших практик трудоустройства молодёжи

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Подмосковных работодателей, а также образовательные и некоммерческие организации приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе лучших практик трудоустройства молодёжи — 2024. Приём заявок начнётся 17 июня, сообщает пресс-служба Минтруда РФ.
«Конкурс направлен на выявление лучших практик в области трудоустройства граждан России в возрасте от 14 до 35 лет включительно. В задачи мероприятия входит обмен опытом между регионами и тиражирование успешных стратегий, а также совершенствование нормативно-правовой базы в сфере трудоустройства молодёжи», — говорится в сообщении.Конкурс будет проводиться в семи номинациях, включающих, в том числе, наставническую деятельность, работу по профориентации, трудоустройство особых категорий молодёжи и прочее.
Заявки на участие будут приниматься с 17 июня по 16 августа на сайте Минтруда РФ. Там же размещена подробная информация об условиях проведения конкурса.
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