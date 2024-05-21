В России пройдет конкурс волонтерских уборок «Зов природы»

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Межрегиональная экологическая общественная организация «ЭКА» проводит конкурс волонтерских уборок «Зов природы», который пройдет с 18 августа по 18 ноября.
Участники мероприятия должны будут организовать уборку с раздельным сбором отходов на любой природной территории. Принять участие в конкурсе смогут все желающие, достигшие 18-ти лет. Основным условием конкурса является разделение собранных отходов и помещение их в специальные контейнеры или же сдача мусора в пункт приема.
Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте мероприятия.
Победители конкурса получат от организаторов ценные призы, среди которых настольные игры и книги. Конкурс пройдет в два этапа, в каждом из которых, будут отобраны по три победителя.
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Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте мероприятия.
Победители конкурса получат от организаторов ценные призы, среди которых настольные игры и книги. Конкурс пройдет в два этапа, в каждом из которых, будут отобраны по три победителя.
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Анастасия Хохлова