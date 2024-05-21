В России пройдет конкурс волонтерских уборок «Зов природы»

День Николая Чудотворца: история торжества

О чем молятся Николаю Чудотворцу





Никола Вешний: почему так называют

Согласно церковному преданию, Николай родился в III веке в греческой колонии Ликии в Малой Азии в семье христиан. С самого раннего детства он часто ходил в храмы, а повзрослев, решил стать священником. Николай прославился как рьяный борец с язычеством и различными ересями, а также как чудотворец и защитник оклеветанных и невинно осужденных.Известно, что святой еще при жизни спас мир от страшного голода, а также воскресил моряка во время шторма. Николай прожил до глубокой старости, а после смерти его тело начало мироточить. К мощам святого прибывали верующие. Николая просили избавить от печалей и страшных болезней.Святого Николая принято просить о помощи бедным, здоровье, удаче в каком-либо деле, разрешении проблем. Николай Чудотворец считается защитником моряков, поэтому к нему можно обратиться с просьбой о защите путешественников от штормов и бурь.В народе День Николая Чудотворца называют Николин день или Никола Вешний. Это связано с тем, что торжество приходится на 22 мая, когда на улицу зелено и тепло.





Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Николин день 22 мая 2024: традиции

Что нельзя делать 22 мая 2024





Приметы погоды на Николу Вешнего



